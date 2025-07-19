Επίθεση με drones στην περιοχή της Μόσχας εξαπέλυσε το Σάββατο η Ουκρανία, λίγες ώρες μετά το ρωσικό σφυροκόπημα στην Οδησσό και στην περιοχή του Ντνιέπρ.

Σύμφωνα με τη ρωσική διοίκηση, δύο ουκρανικά drones εντοπίστηκαν και αναχαιτίστηκαν στην περιοχή της Μόσχας, ενώ για προληπτικούς και επιχειρησιακούς λόγους, έκλεισαν για λίγη ώρα τα αεροδρόμια Vnukovo και Domodedovo.

Πηγή: skai.gr

