Ουκρανική επίθεση με drones στην περιοχή της Μόσχας - Έκλεισαν προσωρινά δύο αεροδρόμια

Για προληπτικούς και επιχειρησιακούς λόγους, έκλεισαν για λίγη ώρα τα αεροδρόμια Vnukovo και Domodedovo

Ουκρανικό drone

Επίθεση με drones στην περιοχή της Μόσχας εξαπέλυσε το Σάββατο η Ουκρανία, λίγες ώρες μετά το ρωσικό σφυροκόπημα στην Οδησσό και στην περιοχή του Ντνιέπρ.

Σύμφωνα με τη ρωσική διοίκηση, δύο ουκρανικά drones εντοπίστηκαν και αναχαιτίστηκαν στην περιοχή της Μόσχας, ενώ για προληπτικούς και επιχειρησιακούς λόγους, έκλεισαν για λίγη ώρα τα αεροδρόμια Vnukovo και Domodedovo.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κρίση στην Ουκρανία Μόσχα Ρωσία
