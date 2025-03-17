Ιράν: Θα απαντήσει στην επιστολή Τραμπ μετά από «πλήρη έλεγχο»

«Η επιστολή Τραμπ δεν περιείχε τίποτα νέο… Δεν σκοπεύουμε να δημοσιεύσουμε το περιεχόμενο της επιστολής αυτή τη στιγμή» τόνισε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκεΐ.



Ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε επιστολή στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ στο πλαίσιο μιας προσπάθειας επανεκκίνησης των συνομιλιών γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.



Αν και το περιεχόμενο δεν έγινε γνωστό, σημειώνεται πως η επιστολή απεστάλη με φόντο νέες κυρώσεις από τις ΗΠΑ στο Ιράν στο πλαίσιο της εκστρατείας «μέγιστης πίεσης» στη χώρα. Επίσης έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν εξακολουθεί να υφίσταται ως επιλογή, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι εξακολουθεί να υφίσταται δυνατότητα για νέα συμφωνία.

Γενικά, σχολίασε ο Ιρανός αξιωματούχος, οι δημόσιες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ δεν απέχουν πολύ από το περιεχόμενο αυτού του μηνύματος. Όσα έχουν δημοσιευτεί στα μέσα ενημέρωσης είναι κυρίως εικασίες και δεν έχουν ακριβή βάση, ανέφερε πάντως.



Η απάντησή μας σε αυτήν την αλληλογραφία θα δοθεί μέσω των κατάλληλων καναλιών μετά «από πλήρη έλεγχο» σημείωσε.



Η στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στην Υεμένη (σ.σ εναντίον των Χούθι), που δυστυχώς δεν είναι η πρώτη, είναι οπωσδήποτε έγκλημα και καταδικάζεται, αντίκειται σε όλες τις αρχές και τους κανόνες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου, και είναι σύμφωνη με τη μακροπρόθεσμη πολιτική των ΗΠΑ, που δυστυχώς ανέκαθεν συγχέει τους ρόλους του θύματος και του δράστη, πρόσθεσε ο Μπαγκεΐ.



Η διεθνής κοινότητα, οι ισλαμικές χώρες και ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας πρέπει πραγματικά να λάβουν αποφασιστική δράση σε αυτό το θέμα, ανέφερε.

