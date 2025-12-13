Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και υποδομές υπέστησαν ζημιές εξαιτίας επιδρομής drones στη ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Όπως αναφέρει ο περιφερειάρχης Ρομάν Μπουσάργκιν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, προκλήθηκαν «ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές στο Σαράτοφ» και «ένας θάνατος».
Saratov in Russia is having a wild Friday night 🔥 pic.twitter.com/zWOrMdjtnp— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) December 12, 2025
Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε εκδώσει προειδοποίηση για επιδρομή drones στην περιοχή που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Βόλγα.
- Ο Κιμ υποστήριξε ότι μόνο 9 Βορειοκορεάτες στρατιώτες σκοτώθηκαν στο πλευρό των Ρώσων στο Κουρσκ
- Τραμπ: Αποτρέψαμε το 96% των ναρκωτικών που εισερχόταν μέσω θαλάσσης - Τώρα ξεκινάμε με την ξηρά
- WSJ: Οι ΗΠΑ αποδέχονται την πρόταση Μερτς - Ο Γουίτκοφ ταξιδεύει στο Βερολίνο για συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.