Ένας νεκρός σε επιδρομή drones στην περιφέρεια Σαράτοφ της Ρωσίας - Βίντεο

Όπως αναφέρει ο περιφερειάρχης Ρομάν Μπουσάργκιν σε ανάρτησή του προκλήθηκαν «ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές στο Σαράτοφ» και «ένας θάνατος»

Ρωσία

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και υποδομές υπέστησαν ζημιές εξαιτίας επιδρομής drones στη ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως αναφέρει ο περιφερειάρχης Ρομάν Μπουσάργκιν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, προκλήθηκαν «ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές στο Σαράτοφ» και «ένας θάνατος».

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε εκδώσει προειδοποίηση για επιδρομή drones στην περιοχή που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Βόλγα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ρωσία Ουκρανία Drones
