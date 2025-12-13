Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και υποδομές υπέστησαν ζημιές εξαιτίας επιδρομής drones στη ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως αναφέρει ο περιφερειάρχης Ρομάν Μπουσάργκιν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, προκλήθηκαν «ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές στο Σαράτοφ» και «ένας θάνατος».

Saratov in Russia is having a wild Friday night 🔥 pic.twitter.com/zWOrMdjtnp — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) December 12, 2025

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε εκδώσει προειδοποίηση για επιδρομή drones στην περιοχή που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Βόλγα.

Πηγή: skai.gr

