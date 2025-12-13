Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους χθες στον Λευκό Οίκο, εξαπέλυσε νέες απειλές για χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα αρχίσουν πολύ σύντομα να εξαπολύουν επιθέσεις στο έδαφος για να εμποδίσουν φορτία ναρκωτικών να φθάσουν στις ΗΠΑ.

Οι χερσαίες επιθέσεις θα μπορούσαν να ξεκινήσουν «τώρα», προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «θα αρχίσουν να συμβαίνουν».

Σε μια σύντομη ανασκόπηση που έκανε αναφερόμενος στη -μέχρι τώρα- παρέμβαση της κυβέρνησής του στην αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών με πλήγματα εναντίον «ναρκόπλοιων» σε Καραϊβική και Ειρηνικό, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε: «Εξαλείψαμε το 96% των ναρκωτικών που εισέρχονταν δια θαλάσσης. Τώρα αρχίζουμε και στην ξηρά», ενώ επανέλαβε ότι «η ξηρά είναι πολύ πιο εύκολη».

Trump:



We knocked out 96% of the drugs coming in by water.



Now we are starting by land, land is a lot easier.



That is going to start happening. pic.twitter.com/IoFzbNO28y — Clash Report (@clashreport) December 12, 2025

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει έτσι ώστε να αποτραπούν πιθανές χερσαίες επιθέσεις στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά.

«Δεν θέλω να το πω αυτό», είπε.

Ταυτόχρονα, ο Τραμπ επισήμανε ότι δεν πρόκειται για χερσαίες επιθέσεις μόνο στη Βενεζουέλα, αλλά για χερσαίες επιθέσεις εναντίον «φρικτών ανθρώπων που εισάγουν ναρκωτικά και σκοτώνουν τον λαό μας», παραπέμποντας σε προηγούμενες δηλώσεις του, όταν είχε πει ότι «όποιος κατασκευάζει ναρκωτικά ή τα πουλάει στη χώρα μας μπορεί να δεχθεί επίθεση» προσθέτοντας ότι έχει ακούσει ότι υπάρχουν εργοστάσια παραγωγής κοκαΐνης στην Κολομβία.

Trump:



It is not only land strikes on Venezuela. It is land strikes on horrible people that are bringing in drugs and killing our people. pic.twitter.com/Xm5OPS2WGk — Clash Report (@clashreport) December 12, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος επίσης, με αφορμή την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου από τις Αμερικανικές δυνάμεις την Πέμπτη, ρωτήθηκε εάν οι ΗΠΑ σκοπεύουν να κατάσχουν περισσότερα πετρελαϊκά περιουσιακά στοιχεία της Βενεζουέλας.

«Δεν θα ήταν πολύ έξυπνο εκ μέρους μου να σας το πω αυτό», απάντησε. «Καταστρέφουμε τα ναρκωτικά σε επίπεδα που κανείς δεν έχει ξαναδεί ποτέ», προσέθεσε.

