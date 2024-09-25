Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εάν δεχόταν επίθεση από οποιοδήποτε κράτος και ότι οποιαδήποτε συμβατική επίθεση κατά της Ρωσίας από κράτος που υποστηρίζεται από πυρηνική δύναμη θα θεωρούνταν κοινή επίθεση.

Ο Πούτιν, ανοίγοντας μια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας στην οποία συμμετείχαν κορυφαίοι αξιωματούχοι, είπε ότι είχαν γίνει προτάσεις για αλλαγή του πυρηνικού δόγματος της Ρωσίας και είπε ότι θα ήθελε να υπογραμμίσει μία από τις προτεινόμενες βασικές αλλαγές.

«Προτείνεται η επίθεση εναντίον της Ρωσίας από οποιοδήποτε μη πυρηνικό κράτος, αλλά με τη συμμετοχή ή την υποστήριξη ενός πυρηνικού κράτους, να θεωρείται πλέον ως κοινή επίθεση στη Ρωσική Ομοσπονδία», είπε ο Πούτιν.

«Οι προϋποθέσεις για τη μετάβαση της Ρωσίας στη χρήση πυρηνικών όπλων είναι επίσης σαφώς καθορισμένες», είπε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα εξέταζε μια τέτοια κίνηση εάν εντοπίσει την έναρξη μιας μαζικής εκτόξευσης πυραύλων, αεροσκαφών ή μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον της.

Η Ρωσία, είπε ο Πούτιν, επιφυλάσσεται επίσης του δικαιώματος χρήσης πυρηνικών όπλων εάν η ίδια ή η Λευκορωσία αποτελέσουν αντικείμενο επιθετικότητας, συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών όπλων.

Ο Πούτιν είπε ότι οι αλλαγές ήταν προσεκτικά βαθμονομημένες και ανάλογες με τις σύγχρονες στρατιωτικές απειλές που αντιμετωπίζει η Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

