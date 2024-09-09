Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει για τα καλά στη ζωή μας και εξελίσσεται με διαστημικούς ρυθμούς. Τόσο γρήγορα, που φτάσαμε στο σημείο η Apple, να παρουσιάζει το πρώτο iPhone που δεν είναι σχεδιασμένο για τον άνθρωπο, αλλά για AI.

H Apple παρουσιάζει το νέο λειτουργικό iOS 18, το οποίο απευθύνεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Για να είμαστε πιο ακριβείς, πρόκειται για μία «ζωντανή μηχανή», που θα εξελίσσεται και θα προσασμόζεται συνεχώς, ανοίγοντας στην ουσία τον δρόμο για τη νέα εποχή. Ένα ταξίδι σε αχαρτογράφητα νερά, μία εποχή που θα ανατρέψει όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.

Δείτε βίντεο από την παρουσίαση του νέου λογισμικού:

Ποια θα είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του iOS 18:

Η Siri γίνεται πιο έξυπνη: Με το Apple Intelligence, η Siri θα μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις χρησιμοποιώντας πληροφορίες από πολλές εφαρμογές. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να σας προετοιμάσει για μια επερχόμενη συνάντηση λέγοντάς σας την ώρα και την τοποθεσία από το ημερολόγιό σας, συνοψίζοντας το έγγραφο προετοιμασίας που έστειλε ο συνάδελφός σας σε ένα email και λέγοντάς σας τον καιρό, ώστε να ξέρετε πώς να ντύνεστε. «Θα μπορείτε απλά να πείτε, «Στείλε στην Έρικα τις φωτογραφίες από το μπάρμπεκιου του Σαββάτου» και η Siri θα σκάψει τις φωτογραφίες και θα τις στείλει αμέσως», είπε ο Craig Federighi, SVP της Apple για τη μηχανική λογισμικού.. Εργαλεία γραφής: Χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσουν στη σύνταξη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κειμένων. Emoji που δημιουργούνται από AI: Το Apple Intelligence θα δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργούν τα δικά τους emoji με προτροπή κειμένου στο iMessage, καθώς και να δημιουργούν μη φωτορεαλιστικές εικόνες για αποστολή σε συνομιλίες. Συνεργασία με την OpenAI: Σε περιπτώσεις όπου η τεχνολογία του OpenAI είναι καταλληλότερη για να απαντήσει σε μια ερώτηση των χρηστών, η Apple θα τους επιτρέψει να επιλέξουν να κάνουν αναζήτηση στο ChatGPT. Η ενσωμάτωση θα λειτουργεί απευθείας από τη συσκευή Apple του, ακόμα και αν ένας χρήστης δεν έχει λογαριασμό ChatGPT. Κρυφές εφαρμογές: Οι νέες ενημερώσεις απορρήτου για το iPhone θα επιτρέψουν στους χρήστες να «κλειδώσουν» ορισμένες εφαρμογές, ώστε μόνο αυτοί να μπορούν να τις ανοίξουν χρησιμοποιώντας το Face ID, το Touch ID ή τον κωδικό πρόσβασής τους. Οι χρήστες μπορούν επίσης να κρύψουν εφαρμογές, ώστε να μην εμφανίζονται στην αρχική τους οθόνη και κανένα μέσο από αυτές τις εφαρμογές δεν εμφανίζεται αλλού στο σύστημά τους. Μεταγραφές κλήσεων σε πραγματικό χρόνο: Οι χρήστες iPhone θα μπορούν πλέον να καταγράφουν και να δημιουργούν μεταγραφές κλήσεων απευθείας από την εφαρμογή τηλεφώνου. Όλα τα μέρη της κλήσης θα ειδοποιηθούν κατά την ηχογράφηση.

Το Apple Watch series 10

Θα έχει 30% περισσότερη δυνατότητα για display. Είναι 40% πιο φωτεινό. Η συσκευή είναι, επίσης, πιο ενεργειακά αποδοτική από την προηγούμενη και φορτίζει πιο γρήγορα. Έχει καλύτερη δυνατότητα ευρυγώνιας θέασης. Είναι κατά 9,7 mm πιο λεπτή. Μπορείς να παίξεις μουσική από το speaker του ρολογιού χωρίς να χρησιμοποιείς τα ακουστικά. Βγαίνει στα εξής χρώματα: ροζ χρυσό, ασημί και μαύρο.

Επίσης, υπάρχει και η σειρά Titanium Apple Watch Series 10 που είναι 20% πιο ελαφριά από την προηγούμενη. Τα ρολόγια είναι κατασκευασμένα κατά 95% από ανακυκλωμένο τιτάνιο. Τα ρολόγια αυτής της σειράς είναι ιδιαίτερα ελαφριά και βγαίνουν στα εξής χρώματα: Χρυσό, μολυβί και μαύρο.

Το νέο ρολόι της Apple Series 10 θα ξεκινά από $399 , σύμφωνα με την εταιρεία. Είναι πλέον διαθέσιμο για προπαραγγελία και θα κυκλοφορήσει στην αγορά στις 20 Σεπτεμβρίου.

Εδώ είναι μερικά από τα κυριότερα σημεία:

Μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση της άπνοιας στον ύπνο.

Υπάρχουν νέα χαρακτηριστικά για τις υδάτινες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης του βάθους και της θερμοκρασίας του νερού.

Η Apple λέει ότι αυτό το ρολόι φορτίζει επίσης γρήγορα, έως και 80% σε 30 λεπτά και έχει διάρκεια μπαταρίας έως και 18 ώρες.

Άλλες νέες δυνατότητες περιλαμβάνουν την εφαρμογή Tides, η οποία εμφανίζει πληροφορίες επτά ημερών για τις παλίρροιες, για τις ακτές και τις ώρες ανατολής και δύσης του ηλίου.

Τα νέα AirPods 4

Τα νέα AirPods 4 θα κοστίζουν $129 και τα AirPods 4 με την ενεργή λειτουργία ακύρωσης θορύβου (noise cancellation) θα είναι ελαφρώς πιο ακριβά στα $179.

Και τα δύο είναι διαθέσιμα για προπαραγγελία τώρα και θα κυκλοφορήσουν επίσημα στις 20 Σεπτεμβρίου.

Η Apple αποκάλυψε την πιο πρόσφατη έκδοση της βασικής της σειράς AirPods που η εταιρεία αποκαλεί το «πιο άνετο» σετ της μέχρι τώρα, μαζί με μια σειρά από χαρακτηριστικά που συνήθως βρίσκονται στα ανώτερα μοντέλα Pro AirPods, όπως η ενεργή ακύρωση θορύβου.

Η Apple ανέφερε ότι τα AirPods 4 επανασχεδιάστηκαν με προηγμένα εργαλεία για να κάνουν τα ακουστικά να ταιριάζουν καλύτερα στα αυτιά των χρηστών. Διαθέτουν επίσης περισσότερο έλεγχο για αναπαραγωγή και παύση μουσικής, έναρξη και τερματισμό κλήσεων και περιλαμβάνουν USB-C μέσω της θήκης φόρτισης.

Άλλες αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας (έως και 30 ώρες διάρκεια ζωής μπαταρίας) και ένα αναβαθμισμένο τσιπ για πιο πλούσια εμπειρία ακρόασης.

Το νέο μοντέλο AirPods Pro της Apple συνοδεύεται από μια κλινικής ποιότητας λειτουργία βαρηκοΐας χωρίς ιατρική συνταγή, δήλωσε η εταιρεία, καθώς και ένα κλινικό τεστ ακοής στο οποίο οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα iPhone τους.

«Αφού κάνετε ένα τεστ ακοής, τα AirPods Pro σας μετατρέπονται σε ένα εξατομικευμένο ακουστικό βαρηκοΐας, που φιλοξενεί τους συγκεκριμένους ήχους που χρειάζεστε σε πραγματικό χρόνο», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος Υγείας της Apple, Sumbul Ahmad Desai.

Ο Desai είπε ότι η Apple αναμένει να λάβει έγκριση από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ και άλλες ρυθμιστικές αρχές σύντομα, αλλά η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη σε περισσότερες από 100 χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, αυτόν τον μήνα.

Το iphone16 σχεδιασμένο για AI

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, δήλωσε ότι το iPhone 16 «σηματοδοτεί την αρχή μιας συναρπαστικής νέας εποχής», χάρη σε μεγάλο βαθμό στην Apple Intelligence.

Τα νέα τηλέφωνα έρχονται σε λευκό, μαύρο, γαλαζοπράσινο, γαλαζοπράσινο και ροζ. Διατίθενται επίσης σε δύο μεγέθη: 6,1 ίντσες για το iPhone 16 και 6,7 ίντσες για το iPhone 16 Plus.

Η σειρά 16 έρχεται, επίσης, γεμάτη με νέα κουμπιά. Πρώτον, υπάρχει ένα προσαρμόσιμο κουμπί δράσης, που αντικαθιστά το κουμπί σίγασης και επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν οτιδήποτε, από τη μετάφραση μιας φράσης εν κινήσει ή τον προγραμματισμό μιας συντόμευσης, όπως να ανάψουν τον φακό ή να ανοίξουν ένα ημερολόγιο. Η Apple προσθέτει επίσης ένα κουμπί για εύκολη πρόσβαση στο άνοιγμα της κάμερας, που ξεκινά με το σύρσιμο ενός δακτύλου.

Το iPhone 16 έρχεται με 17% περισσότερο εύρος ζώνης μνήμης συστήματος για καλύτερη υποστήριξη της Apple Intelligence, μια γυάλινη-κεραμική οθόνη που υπόσχεται να είναι 50% πιο σκληρή και 40% ταχύτερη GPU από το προηγούμενο μοντέλο.

Το νέο iPhone 16 θα ξεκινά από τα 799 δολάρια, ανακοίνωσε η εταιρεία τη Δευτέρα μετά την αποκάλυψη των νέων χαρακτηριστικών τεχνητής νοημοσύνης.

Το iPhone 16 Plus θα ξεκινά από $899.

Η σειρά iPhone 16 Pro είναι μεγαλύτερη, πιο γρήγορη από ποτέ

Η σειρά iPhone 16 Pro είναι μεγαλύτερη κατά 0,2 ίντσες από τα μοντέλα του περασμένου έτους: το αρχικό Pro είναι 6,3 ίντσες και το Pro Max είναι 6,9 ίντσες, επιτρέποντας στους χρήστες να βλέπουν και να κάνουν περισσότερα στην οθόνη. Η Apple είπε ότι οι συσκευές περιλαμβάνουν τα λεπτότερα περιθώρια μέχρι τώρα, διαθέτουν τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σε οποιοδήποτε από τα iPhone της και διατίθενται σε τέσσερα χρώματα: λευκό τιτάνιο, πιο σκούρο τιτάνιο, φυσικό τιτάνιο και ένα καφέ τιτάνιο ερήμου.

Το προσαρμοσμένο τσιπ A18 της Apple έχει σχεδιαστεί επίσης «χέρι με χέρι» για να υποστηρίζει τα νέα εργαλεία AI της Apple.

Το νέο Apple iPhone 16 Pro θα κοστίζει 999 δολάρια και το iPhone 16 Pro Max θα είναι στα 1.199 δολάρια.

Και τα δύο θα είναι διαθέσιμα για προπαραγγελία την Παρασκευή και στα καταστήματα στις 20 Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι το ίδιο ποσό σε δολάρια με το περσινό μοντέλο, το iPhone 15 Pro.

Πηγή: skai.gr

