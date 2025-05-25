Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας μαζική επίθεση με 367 drones και πυραύλους εναντίον ουκρανικών πόλεων, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Κίεβο, στη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση του πολέμου μέχρι στιγμής, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Μεταξύ των νεκρών ήταν και τρία παιδιά στη βόρεια περιοχή Ζιτομίρ, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι εκεί.

Η νέα αυτή επίθεση έρχεται μία ημέρα αφότου η ουκρανική πρωτεύουσα υπέστη μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Οι επιθέσεις του Σαββάτου, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε 13 άτομα σε όλη την Ουκρανία, σημειώθηκαν ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό των συγκρούσεων είχαν ως αποτέλεσμα την ανταλλαγή αιχμαλώτων, όμως η Ρωσία αγνόησε τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ξεκίνησε μια πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και η Μόσχα ελέγχει σήμερα περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους. Αυτό περιλαμβάνει την Κριμαία - τη νότια χερσόνησο της Ουκρανίας που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε νωρίτερα ότι κατέρριψε 45 πυραύλους κρουζ και εξουδετέρωσε 266 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV). Ανέφερε επίσης ότι οι περισσότερες περιοχές της Ουκρανίας επλήγησαν από τις ολονύκτιες επιθέσεις. Η πολεμική αεροπορία κατέγραψε χτυπήματα σε 22 σημεία και την πτώση κατεστραμμένων πυραύλων κρουζ και UAV σε 15 περιοχές.

Σε δήλωσή του στο Facebook, ο επικεφαλής της περιφέρειας Khmelnytskyi, Serhiy Tyurin, δήλωσε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν. «Έξι ιδιωτικά σπίτια καταστράφηκαν και άλλα 20 υπέστησαν ζημιές», πρόσθεσε.

Η κρατική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης DSNS της Ουκρανίας ανέφερε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, στην περιοχή του Κιέβου.

Ο περιφερειάρχης του Κιέβου Mykola Kalashnyk δημοσίευσε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από πολλά σπίτια που πυρπολήθηκαν μετά τα ρωσικά πλήγματα. Στην πρωτεύουσα, το Κίεβο, τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν 11 τραυματισμούς, πολλαπλές πυρκαγιές και ζημιές σε κτίρια, συμπεριλαμβανομένου ενός κοιτώνα.

Εκατοντάδες άνθρωποι εθεάθησαν να καταφεύγουν σε υπόγειους σταθμούς του μετρό της πόλης, την ώρα που η πρωτεύουσα γιορτάζει την ετήσια αργία της Ημέρας του Κιέβου την Κυριακή.

Στο Zhytomyr, το DSNS ανέφερε ότι τρία παιδιά ηλικίας 8, 12 και 17 ετών σκοτώθηκαν, 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν και κατοικίες «καταστράφηκαν και υπέστησαν ζημιές».

Το DSNS σημείωσε ακόμη ότι η σορός ενός ηλικιωμένου άνδρα ανασύρθηκε από πενταώροφο κτίριο που χτυπήθηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Mykolaiv. Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στο Χάρκοβο, οι περιφερειακές αρχές ανέφεραν τρεις τραυματισμούς.

Ρωσία: Ουκρανικά drones στόχευσαν οκτώ ρωσικές περιοχές

Στη Ρωσία, το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχευσαν οκτώ ρωσικές περιοχές.

«Από τις 20:00 ώρα Μόσχας (και ώρα Ελλάδας) στις 24 Μαΐου έως τις 00:00 στις 25 Μαΐου, οι μονάδες αεράμυνας κατέστρεψαν και αναχαίτισαν 95 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε ότι 12 drones που κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν. Πρόσθεσε ότι τα συνεργεία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης αναπτύχθηκαν για να αξιολογήσουν τις ζημιές που προκλήθηκαν από την πτώση συντριμμιών των drones.

Στην περιοχή Τούλα, νότια της Μόσχας, συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους έπεσαν στην αυλή μιας πολυκατοικίας, σπάζοντας τα παράθυρα σε πολλά διαμερίσματα, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Dmitriy Milyaev, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Ανταλλαγή αιχμαλώτων

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι Ρωσία και Ουκρανία ολοκλήρωσαν την τριήμερη ανταλλαγή αιχμαλώτων. Όπως επιβεβαίωσε και ο Ζελένσκι, Κίεβο και Μόσχα αντάλλαξαν σήμερα από 303 αιχμαλώτους αντίστοιχα.

Το Σάββατο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι περαιτέρω 307 Ουκρανοί αιχμάλωτοι επέστρεψαν στην πατρίδα τους στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής με το Κρεμλίνο. Την Παρασκευή, η Ουκρανία και η Ρωσία παρέδωσαν από 390 στρατιώτες και πολίτες στη μεγαλύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Συνολικά οι δύο αντάλλαξαν από 1.000 αιχμαλώτους η καθεμία .

Η ανταλλαγή αιχμαλώτων ήρθε μετά τις πρώτες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών μετά από τρία χρόνια, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Τουρκία.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Πούτιν είχαν μια δίωρη τηλεφωνική επικοινωνία για να συζητήσουν μια προτεινόμενη από τις ΗΠΑ συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία. Ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει ότι το τηλεφώνημα πήγε «πολύ καλά» και πρόσθεσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία θα ξεκινήσουν «άμεσα» διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός και το "τέλος του πολέμου".

Ωστόσο, ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι η Ρωσία θα συνεργαστεί με την Ουκρανία μόνο για τη δημιουργία ενός "μνημονίου" σχετικά με μια "πιθανή μελλοντική ειρήνη" και δεν έχει αποδεχτεί την εκεχειρία 30 ημερών.

Ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν εδάφη σε Ντονέτσκ και Σούμι

Στα μέτωπα των μαχών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι συγκρούσεις, με τα ρωσικά στρατεύματα να κερδίζουν σταδιακά έδαφος παρά τις σημαντικές απώλειες που υφίστανται κατά καιρούς.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τις κοινότητες Στούποτσκι και Οντράντνε στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε επίσης την κατάληψη της πόλης Λόκνια στην περιφέρεια Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας, όπου η Μόσχα φιλοδοξεί να δημιουργήσει ζώνη ασφαλείας για να αποτρέψει διασυνοριακές επιθέσεις ουκρανικών δυνάμεων ανάλογες με εκείνη στο Κουρσκ τον περασμένο Αύγουστο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.