ΗΠΑ: Ζητούν από το Ισραήλ να αναβάλει τη μεγάλη χερσαία εισβολή στη Γάζα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν τις τελευταίες ημέρες από το Ισραήλ να αναβάλει την πλήρη στρατιωτική του επιχείρηση στη Γάζα, στο πλαίσιο των προσπαθειών εξάντλησης των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων, δήλωσαν δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα στην εφημερίδα Jerusalem Post την Κυριακή.

Το αίτημα περιελάμβανε δύο βασικά στοιχεία: Αναβολή της πλήρους επιχείρησης στη Γάζα και δυνατότητα παράλληλης διεξαγωγής των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων με τη στρατιωτική επιχείρηση.

Ενώ το Ισραήλ διεξάγει επί του παρόντος σημαντικές επιχειρήσεις στη Γάζα, αξιωματούχοι στην Ιερουσαλήμ έχουν καταστήσει σαφές ότι μόλις ξεκινήσει η χερσαία επιχείρηση πλήρους κλίμακας, το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τις περιοχές στις οποίες εισέρχεται, ακόμη και ως μέρος μιας πιθανής συμφωνίας. Επιπλέον, η πιθανότητα κατάπαυσης του πυρός ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας θα γινόταν πιο περίπλοκη.

«Μόλις ξεκινήσει ο ελιγμός, θα δράσουμε με πλήρη ισχύ και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι», δήλωσε πριν από αρκετές ημέρες ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ.

Ο Νετανιάχου είναι έτοιμος για προσωρινή εκεχειρία για την επιστροφή των ομήρων

Παρά τη συνεχιζόμενη στρατιωτική δραστηριότητα και ως αποτέλεσμα των ισραηλινών δηλώσεων, οι ΗΠΑ ζήτησαν από το Ισραήλ να επιτρέψει τη συνέχιση των τρεχουσών διαπραγματεύσεων για μια πιθανή συμφωνία ομήρων. «Εάν υπάρχει ευκαιρία για προσωρινή κατάπαυση του πυρός για την επιστροφή των ομήρων, είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό», δήλωσε την περασμένη Τετάρτη ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Ισραήλ αποφάσισε να ανακαλέσει την αντιπροσωπεία του από το Κατάρ την περασμένη Πέμπτη, αφού η Χαμάς επέμεινε σε αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό του πολέμου ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η μόνη συμφωνία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι είναι το «πλαίσιο Witkoff», το οποίο περιλαμβάνει την απελευθέρωση 10 ομήρων και 60ήμερη εκεχειρία. Μια ισραηλινή πηγή δήλωσε στην Post πριν από λίγες ημέρες: «Έχει περιέλθει σε αδιέξοδο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.