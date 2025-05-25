Οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι ουκρανικά drones επιτέθηκαν στο ελικόπτερο του Πούτιν κατά την επίσκεψή του στο Κουρσκ

Διοικητής ρωσικής μεραρχίας αεράμυνας, Yuriy Dashkin, υποστήριξε σε δηλώσεις του στο ρωσικό τηλεοπτικό κανάλι Russia-24 ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ρώσου προέδρου στην περιοχή του Κουρσκ στις 20 Μαΐου, το ελικόπτερό του «βρέθηκε στο επίκεντρο απόκρουσης μιας μεγάλης κλίμακας επίθεσης από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη».

Συγκεκριμένα, υποστήριξε - χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις - ότι το ελικόπτερο του Πούτιν βρέθηκε στο επίκεντρο μιας μαζικής επίθεσης από drones. Υποστήριξε ακόμη ότι η ένταση της επίθεσης αυξήθηκε σημαντικά όταν το ελικόπτερο του Ρώσου Προέδρου πέταξε πάνω από το έδαφος της περιοχής του Κουρσκ.

«Διεξήγαμε αντιαεροπορικές επιχειρήσεις και παρείχαμε ασφάλεια στον αέρα για την πτήση του ελικοπτέρου του ανώτατου διοικητή», δήλωσε ο Dashkin.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η αποστολή της προστασίας του Πούτιν ήταν επιτυχής.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πούτιν επισκέφθηκε την περιοχή του Κουρσκ στις 20 Μαΐου. Συναντήθηκε με εθελοντές, επικεφαλής δήμων και με τον αναπληρωτή κυβερνήτη Alexander Khinshtein.

Κατά την επίσκεψή του στο Κουρσκ, ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι «οι Ουκρανοί μαχητές που καταστρέφουν μνημεία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου δείχνουν απλώς κατάφωρη ηλιθιότητα, αποκαλύπτοντας τη νεοναζιστική τους φύση».

«Είναι άνθρωποι με νεοναζιστικές ιδέες», σημείωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας «θα έρχονταν δεύτεροι ακόμη και σε διαγωνισμό ηλιθίων. Γιατί; Γιατί είναι ηλίθιοι».

Σημειώνεται ότι ο ουκρανικός στρατός εξαπέλυσε μία αιφνιδιαστική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ στις 6 Αυγούστου 2024.

Ο Ρώσος πρόεδρος επισκέφθηκε την περιφέρεια Κουρσκ, στη δυτική Ρωσία στα σύνορα με την Ουκρανία, για πρώτη φορά αφού ο ρωσικός στρατός εκδίωξε από την περιοχή τις ουκρανικές δυνάμεις, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Η Ρωσία ανακοίνωσε στα τέλη Απριλίου ότι ανακατέλαβε όλες τις περιοχές στην περιφέρεια Κουρσκ που είχαν θέσει υπό τον έλεγχό τους οι ουκρανικές δυνάμεις, μετά την αιφνιδιαστική διείσδυσή τους τον Αύγουστο του 2024.

Πηγή: skai.gr

