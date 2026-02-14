Ρωσία: Απολυταρχισμός για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η απόφαση της ρωσικής κυβέρνησης αυτή την εβδομάδα να απαγορεύσει το WhatsApp και να περιορίσει τη λειτουργία του Telegram δεν αποτελεί έκπληξη για ένα αυταρχικό καθεστώς. Ωστόσο, λειτουργεί και ως προειδοποιητική ιστορία για τους Δυτικούς που ζητούν τη ρύθμιση των εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης.

Κακοποιοί όπως ο Βλάντιμιρ Πούτιν αντιλαμβάνονται ιδιωτικές υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το WhatsApp (97 εκατομμύρια μηνιαίοι χρήστες στη Ρωσία) και το Telegram (93,5 εκατομμύρια) ως απειλές για την εξουσία τους. Το Κρεμλίνο δεν αντέχει οι απλοί Ρώσοι να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες που καθιστούν τις συνομιλίες τους αόρατες στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Ωστόσο, ακόμη και ένα κοινό συνηθισμένο σε τακτικές καταστολές της διαφωνίας αντέδρασε αρνητικά. Καθώς ο περιορισμός του Telegram τέθηκε σε ισχύ, Ρώσοι στρατιώτες και φιλοπολεμικοί στρατιωτικοί μπλόγκερ ανήρτησαν πανικόβλητες εκκλήσεις στο διαδίκτυο. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Ουκρανία έπεισε τον Elon Musk να μπλοκάρει την πρόσβαση της ρωσικής πρώτης γραμμής στη δορυφορική τεχνολογία επικοινωνιών της εταιρείας του. Ένας στρατιώτης παραπονέθηκε: «Το μέτωπο είναι σε σοκ. Τα Starlink χάθηκαν, τώρα μπλοκάρουν και το Telegram. Πώς υποτίθεται ότι θα πολεμήσουμε; Με ταχυδρομικά περιστέρια;»

Η Ρωσία απαγόρευσε τις περισσότερες δυτικές εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης το 2022, λίγο μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία. Μέχρι τον Αύγουστο του περασμένου έτους, άρχισε να μπλοκάρει τηλεφωνικές κλήσεις μέσω WhatsApp και Telegram, κατευθύνοντας τους χρήστες στη δική της «εφαρμογή για τα πάντα», που ονομάζεται Max.

Η κρατική αυτή εφαρμογή, διαμορφωμένη κατά το πρότυπο του WeChat, λανσαρίστηκε πέρυσι και είναι υποχρεωτικό να είναι προεγκατεστημένη σε κάθε τηλέφωνο και τάμπλετ που πωλείται στη χώρα. Είναι επίσης επισφαλής εκ κατασκευής.

Το Max δεν διαθέτει κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο για τις υπηρεσίες συνομιλίας του, και ερευνητές έχουν επισημάνει ότι ζητά άδεια πρόσβασης στην κάμερα, το μικρόφωνο, τις επαφές και την τοποθεσία του τηλεφώνου. Αυτό καθιστά τη μαζική παρακολούθηση εξαιρετικά εύκολη. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι, επειδή έχει σχεδιαστεί από κυβέρνηση και όχι από εταιρεία με κίνητρο το κέρδος, είναι επίσης αρκετά προβληματική και ασταθής.

Στην άλλη άκρη της Ευρώπης, η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας προτείνει την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους και εξετάζει την ποινική ευθύνη για στελέχη τεχνολογικών εταιρειών που αποτυγχάνουν να καταστείλουν την «παραπληροφόρηση». Η Ισπανία δεν είναι Ρωσία, αλλά οι κυβερνώντες της δελεάζονται από τις ίδιες παρορμήσεις ελέγχου της τεχνολογίας επικοινωνιών.

Ενώ λογικοί άνθρωποι μπορούν να συζητήσουν τα όρια στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από εφήβους, οι απειλές κατά στελεχών ανήκουν σε άλλη κατηγορία. Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός, Πέδρο Σάνσεθ, διατύπωσε τις προτάσεις λίγες ημέρες αφού ο Μασκ επέκρινε τη μεταναστευτική του πολιτική στο X. Ο Σάντσεθ επιδιώκει να θεσπίσει νόμο που θα καθιστά την «αλγοριθμική ενίσχυση» αυτού του είδους κριτικής ποινικό αδίκημα.

Η ίδια η έννοια της «παραπληροφόρησης» υπονοεί ότι το κράτος αποφασίζει ποιος μπορεί να μιλά, σε ποιον και υπό ποιους όρους. Ο μηχανισμός ελέγχου είναι ο ίδιος και, τις περισσότερες φορές, χρησιμοποιείται για την προστασία ενός καθεστώτος. Αυτή είναι η αρχή ενός δρόμου που καταλήγει εκεί όπου βρίσκεται σήμερα η Ρωσία.

