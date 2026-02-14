Ο Καναδάς θέλει αλλαγή κυβέρνησης στο Ιράν και αυξάνει τις κυρώσεις

Η Υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Ανίτα Ανάντ (Anita Anand), δήλωσε ότι η χώρα της επιθυμεί και στηρίζει την αλλαγή της κυβέρνησης του Ιράν, αλλά δεν διευκρίνισε αν θα υποστήριζε ένα στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ προς την Τεχεράνη.

«Δεν θα ανοίξουμε διπλωματικές σχέσεις με το Ιράν εκτός εάν υπάρξει αλλαγή καθεστώτος. Τελεία», δήλωσε η Anand στην Globe and Mail σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Γερμανία, όπου συμμετέχει στη Munich Security Conference.

Ο Καναδάς διατηρεί ιδιαίτερα κακές σχέσεις με το Ιράν και διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις το 2012.

Η Anand ανακοίνωσε το Σάββατο επιπλέον κυρώσεις εναντίον επτά ατόμων που συνδέονται με την ιρανική κυβέρνηση και δήλωσε ότι η εστίαση του Καναδά στην περιοχή αφορά την καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο παρατεταμένων επιχειρήσεων διάρκειας εβδομάδων κατά του Ιράν, εάν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, διατάξει επίθεση, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters, σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολύ σοβαρότερη σύγκρουση από όσες έχουν σημειωθεί στο παρελθόν μεταξύ των δύο χωρών.

Την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) τάχθηκε υπέρ της πιθανής αλλαγής κυβέρνησης στο Ιράν, ενώ το Πεντάγωνο έστειλε δεύτερο αεροπλανοφόρο στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

