Στις 16 Φεβρουαρίου του 2024, ο Ρώσος πολιτικός ακτιβιστής, Αλεξέι Ναβάλνι, που δεν δίσταζε να κριτικάρει τον Βλάντιμρ Πούτιν με κάθε ευκαιρία, δηλητηριάστηκε και πέθανε. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που είχαν υποψιαστεί πως υπεύθυνος της πράξης αυτής ήταν ο Ρώσος πρόεδρος.

Σήμερα, δύο χρόνια παρά δύο μέρες μετά, κατά τη Διάσκεψη του Μονάχου, πέντε Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν να ανοίξουν τη συγκεκριμένη αντζέντα και να κατηγορήσουν ευθέως τον Πούτιν για ηθική αυτουργία σε δολοφονία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Νοέλ Μπαρό, δεν δίστασε να αναφερθεί προσωπικά στον Ρώσο πρόεδρο, λέγοντας πως προετοίμαζε καιρό αυτή τη δολοφονία, την οποία διεκπεραίωσε κατά τα φαινόμενα κορυφαίος πράκτορας της κυβέρνησής του με δηλητήριο προερχόμενο από βάτραχο που ζει μόνο στο Εκουαδόρ και πως αυτό αποδεικνύει πως δεν θα διστάσει να κάνει το ίδιο και στο μέλλον.

