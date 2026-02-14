Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ελβετία: Επιβεβαίωσε τον δεύτερο γύρο συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν στη Γενεύη

Το σουλτανάτο του Ομάν θα φιλοξενήσει τις συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στη Γενεύη την ερχόμενη εβδομάδα

Αντιπροσωπεία ΗΠΑ

Η Ελβετία ανακοίνωσε σήμερα την επανάληψη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στη Γενεύη την ερχόμενη εβδομάδα, με την Ουάσινγκτον να προτρέπει την Τεχεράνη να καταλήξει σε μια συμφωνία που θα στοχεύει κυρίως στον περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος.

"Το σουλτανάτο του Ομάν θα φιλοξενήσει τις συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στη Γενεύη την ερχόμενη εβδομάδα. Η Ελβετία χαιρετίζει και υποστηρίζει αυτές τις συνομιλίες", δήλωσε εκπρόσωπος του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ Ιράν Γενεύη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark