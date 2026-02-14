Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ δεν εγκαταλείπουν την Ευρώπη και τη Συμμαχία

Να... βάλει τα πράγματα στη θέση τους επιχείρησε με κατηγορηματική του δήλωση ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εγκαταλείπουν ούτε την Ευρώπη, ούτε τη Συμμαχία.

Ο Μάθιου Γουίτακερ, με δηλώσεις του στο Politico, ξεκαθαρίζει τις προθέσεις της Ουάσινγκτον, ιδιαίτερα μετά την τοποθέτηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπίο, οι οποίες προκάλεσαν σύγχυση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρέσβης επεσήμανε στην ανάγκη οι Ευρωπαίοι να αναλάβουν μεγαλύτερο ποσοστό βάρους για την άμυνά τους. «Χρειαζόμαστε την Ευρώπη, η οποία έχει πολύ πλούσιες χώρες, πολύ επιτυχημένες χώρες. Πρέπει η Ευρώπη να αναλάβει κατά κάποιο τρόπο τη συμβατική της άμυνα», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Αυτό απελευθερώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιμετωπίσουν τις άλλες προκλήσεις και απειλές με τους συμμάχους μας σε αυτές τις περιοχές».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φέρονται να έχουν εκλάβει τις αμερικανικές παραινέσεις ως... απειλή για τη συνεργασία τους με τις ΗΠΑ, τόσο στις απευθείας μεταξύ τους σχέσεις, όσο και στη συνθήκη του ΝΑΤΟ.

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ωστόσο, τα μηνύματα που έρχονται αφορούν κατά βάση την ανάληψη ευθυνών από την Ευρώπη και το κόστος που αναλογεί στον καθένα, ώστε οι ΗΠΑ να μην σηκώνουν το κυρίως βάρος

Η ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί σύγχυση στις ευρωπαϊκές ηγεσίες, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος συνηθίζει να «πιέζει» -πολλές φορές με άκομψο τρόπο- προκειμένου να «ωθήσει» τους συμμάχους ή τους εχθρούς του, να ικανοποιήσουν τα «θέλω» του.

