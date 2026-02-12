Η Ρωσία μπλοκάρει το WhatsApp

Η Ρωσία αφαίρεσε το WhatsApp, που ανήκει στη Meta, από τον αντίστοιχο διαδικτυακό κατάλογο που διαχειρίζεται η ρυθμιστική αρχή του διαδικτύου Roskomnadzor, απαγορεύοντας ουσιαστικά την υπηρεσία που χρησιμοποιούσαν μέχρι πρόσφατα 100 εκατομμύρια Ρώσοι χρήστες, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Οι ρωσικές αρχές άρχισαν να επιβάλλουν «μερικούς περιορισμούς» τόσο στο WhatsApp όσο και στο Telegram από το περασμένο καλοκαίρι, επηρεάζοντας τις φωνητικές κλήσεις. Η χρήση του WhatsApp επιβραδύνθηκε κατά 70% έως 80% μέχρι τον Δεκέμβριο, πρόσθεσε η εφημερίδα, επικαλούμενη ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

«Σήμερα η ρωσική κυβέρνηση προσπάθησε να μπλοκάρει πλήρως το WhatsApp σε μια προσπάθεια να οδηγήσει τους πολίτες σε μια κρατική εφαρμογή παρακολούθησης», δήλωσε το WhatsApp, καθώς οι αρχές ενθαρρύνουν τους Ρώσους να μεταβούν στην ανταγωνιστική εφαρμογή MAX. «Συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε τους χρήστες συνδεδεμένους», πρόσθεσε στο X.

«Η απόπειρα να στερήσουν από περισσότερους από 100 εκατομμύρια χρήστες ένα ιδιωτικό και ασφαλές μέσο επικοινωνίας αποτελεί οπισθοδρόμηση η οποία δεν μπορεί παρά να περιορίσει την ασφάλεια των ανθρώπων στη Ρωσία», σημειώνει η εταιρεία.

Η Max, που ανήκει στον ρωσικό κολοσσό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης VK και λειτουργεί από το 2025, παρουσιάζεται σαν μια σούπερ εφαρμογή με ευρείες λειτουργίες που προσφέρει, μεταξύ άλλων, πρόσβαση σε διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες αλλά και σε διαδικτυακά καταστήματα.

Η ρωσική ρυθμιστική αρχή επέβαλε αυτή την εβδομάδα περιορισμούς στην εφαρμογή Telegram, ένα ακόμη βήμα στην καταστολή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό.

Οι αρχές της Ρωσίας κατηγόρησαν το Telegram για “παραβίαση” της ρωσικής νομοθεσίας και κυρίως ότι δεν κάνει αρκετά ώστε να εμποδίζει τη χρήση της πλατφόρμας για “τρομοκρατικούς σκοπούς”.

Το Telegram, το οποίο ίδρυσε ο Ρώσος Πάβελ Ντούροφ ο οποίος απέκτησε και τη γαλλική υπηκοότητα, είναι μία από τις δύο πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων που είναι πιο δημοφιλής στη Ρωσία μαζί με το WhatsApp, η χρήση του οποίου έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό στη χώρα ήδη από τον Ιανουάριο για τους ίδιους λόγους.

“Ο περιορισμός της ελευθερίας των πολιτών δεν είναι ποτέ η σωστή λύση”, κατήγγειλε την Τρίτη ο Ντούροφ κατηγορώντας τη Μόσχα ότι επιδιώκει “να αναγκάσει τους πολίτες της να μετακινηθούν προς μια εφαρμογή που ελέγχεται από το κράτος και η οποία έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί και να επιδίδεται σε πολιτική λογοκρισία”.

Πηγή: skai.gr

