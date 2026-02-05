Ρωσία: Aπελαύνει Γερμανό διπλωμάτη έπειτα από αντίστοιχη ενέργεια του Βερολίνου

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα την απέλαση ενός Γερμανού διπλωμάτη απαντώντας σε παρόμοιο μέτρο του Βερολίνου, που είχε ανακοινώσει στις 22 Ιανουαρίου την απέλαση ενός Ρώσου διπλωμάτη για κατασκοπεία.

«Νότα που κηρύσσει ανεπιθύμητο πρόσωπο [persona non grata] έναν διπλωματικό υπάλληλο της πρεσβείας της Γερμανίας στη Μόσχα παραδόθηκε στην επικεφαλής της γερμανικής διπλωματικής αποστολής, σε συμμετρική απάντηση στην απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης», ανέφερε σε ανακοίνωση η ρωσική διπλωματία.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, το Βερολίνο φέρει «την πλήρη ευθύνη για τη νέα κλιμάκωση στις διμερείς σχέσεις».

Στις 22 Ιανουαρίου, το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών είχε ανακοινώσει ότι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή Σεργκέι Νετσάγεφ για να του γνωστοποιήσει την απέλαση ενός διπλωμάτη «που είχε διενεργήσει κατασκοπεία για λογαριασμό της Ρωσίας».

Η Ρωσία είχε γνωστοποιήσει στη γερμανική διπλωματία «ότι οι μη φιλικές ενέργειες του Βερολίνου δεν θα έμεναν χωρίς απάντηση».

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε εκ νέου σήμερα τις κατηγορίες για κατασκοπεία σε βάρος του διπλωμάτη του «αβάσιμες», εκτιμώντας πως «επινοήθηκαν σε ένα πνεύμα 'κυνηγιού κατασκόπων' από τη γερμανική κυβέρνηση».

Πηγή: skai.gr

