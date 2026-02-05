Σήμα κινδύνου από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για έλλειψη χρηματοδότησης

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ προειδοποίησε σήμερα ότι η υπηρεσία του έχει περάσει «σε κατάσταση επιβίωσης» λόγω της μείωσης της χρηματοδότησης από τους δωρητές και απηύθυνε έκκληση για τη συγκέντρωση 400 εκατ. δολαρίων.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ζητεί 100 εκατ. δολάρια λιγότερα σε σχέση με το 2025, στη διάρκεια του οποίου αναγκάστηκε να περιορίσει σημαντικά το έργο της σε κάποιες περιοχές λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης από πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων ευρωπαϊκές αλλά και οι ΗΠΑ.

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε κατάσταση επιβίωσης και πρέπει να διασφαλίσουμε τις αποστολές μας υπό πίεση», δήλωσε ο Τουρκ μιλώντας σε διπλωμάτες από τη Γενεύη, καλώντας τις χώρες να αυξήσουν την υποστήριξή τους προς την υπηρεσία του.

Στη διάρκεια του προηγούμενου έτους η Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα, το Σουδάν, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη Μιανμάρ και την Ουκρανία, μεταξύ άλλων.

Ωστόσο, λόγω μειώσεων στη χρηματοδότηση, το γραφείο του Τουρκ ανέλαβε λιγότερες από τις μισές αποστολές παρακολούθησης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σύγκριση με το 2024 και περιόρισε την παρουσία του σε 17 χώρες, όπως τόνισε ο ίδιος.

Πέρυσι η Ύπατη Αρμοστεία συγκέντρωσε 90 εκατ. δολάρια λιγότερα από όσα χρειαζόταν, γεγονός που την οδήγησε στην περικοπή 300 θέσεων εργασίας και επηρέασε άμεσα το έργο της, είχε καταγγείλει ο Τουρκ τον Δεκέμβριο.

«Δεν μπορούμε να αντέξουμε ένα σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κρίση», υπογράμμισε σήμερα.

Ο Τουρκ αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα, επισημαίνοντας ότι το πρόγραμμα για τη Μιανμάρ έχει υποστεί περικοπές μεγαλύτερες του 60% τον τελευταίο χρόνο, περιορίζοντας τις ικανότητές του να συλλέγει στοιχεία.

Έρευνα του ΟΗΕ για ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό επίσης αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω περιορισμένης χρηματοδότησης, ενώ το έργο της προστασίας των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και της αποτροπής της έμφυλης βίας παγκοσμίως έχει περιοριστεί κατά 75%, επεσήμανε η Ύπατη Αρμοστεία.

«Αυτό σημαίνει περισσότερος λόγος μίσους και επιθέσεις και λιγότεροι νόμοι για να τα σταματήσουν», κατήγγειλε ο Τουρκ, ενώ εκτίμησε ότι οι περικοπές και οι μειώσεις που επηρεάζουν την υπηρεσία του «προσφέρουν λευκή επιταγή στους δράστες παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επιτρέποντάς τους να ενεργούν κατά βούληση».

Το 2025 η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, που διαθέτει 1.275 εργαζόμενους σε 87 χώρες, πραγματοποίησε περισσότερες από 5.000 αποστολές εποπτείας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσέφερε άμεση υποστήριξη σε 67.000 επιζώντες βασανιστηρίων και σύγχρονων μορφών σκλαβιάς, εξήγησε ο ίδιος. Κατέγραψε δεκάδες χιλιάδες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάποιες από τις οποίες διαπράχθηκαν εις βάρος δημοσιογράφων και ακτιβιστών, και κατήγγειλε τις διακρίσεις σε περισσότερες από 100 χώρες.

«Σε παγκόσμιο επίπεδο συμβάλαμε στην απελευθέρωση περισσότερων από 4.000 ανθρώπων που κρατούνταν αυθαίρετα, δηλαδή περίπου 1.000 περισσότερων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά», σημείωσε ο Τουρκ.

Πηγή: skai.gr

