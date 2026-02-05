Ουκρανία: Ανακοίνωσε πλήγματα σε ρωσική υποδομή εγκατάστασης πυραύλων

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι διεξήγαγε σειρά "επιτυχημένων" πληγμάτων σε υποδομή ρωσικής εγκατάστασης εκτόξευσης πυραύλων μέσου βεληνεκούς τον Ιανουάριο.

Το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του ότι ορισμένα κτίρια υπέστησαν ζημιές, ένα υπόστεγο για αεροπλάνα υπέστη "σημαντικές" ζημιές και προσωπικό απομακρύνθηκε από το πεδίο δοκιμών του Καπούστιν Γιαρ κοντά στην Κασπία, χωρίς να διευκρινίσει τις ημερομηνίες κατά τις οποίες έγιναν οι επιθέσεις αυτές.

Ο στρατός διευκρίνισε εξάλλου ότι χρησιμοποίησε τις δυνατότητές του μεγάλου βεληνεκούς για να διεξαγάγει αυτά τα πλήγματα, συμπεριλαμβανομένου του ουκρανικής κατασκευής πυραύλου Flamingo.

Στο μεταξύ ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Μιχαΐλο Φεντόροφ ανακοίνωσε σήμερα ότι απενεργοποιήθηκαν τερματικοί σταθμοί του δορυφορικού διαδικτυακού συστήματος Starlink τους οποίους χρησιμοποίησαν οι ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram, ο Φεντόροφ πρόσθεσε ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να καταρτίζει κατάλογο επαληθευμένων τερματικών που είναι εγκεκριμένοι για επιχειρήσεις και ότι η πρώτη δέσμη σε αυτόν τον κατάλογο είναι ήδη επιχειρησιακή.

