Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν κατέσχεσαν δύο δεξαμενόπλοια στον Κόλπο που φέρεται να μετέφεραν πάνω από 1 εκατομμύριο λίτρα λαθραίων καυσίμων, όπως μετέδωσαν την Πέμπτη τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί η σημαία τους, ούτε η εθνικότητα των πληρωμάτων.

Τα πληρώματα των πλοίων, που αποτελούνταν από 15 αλλοδαπούς, παραπέμφθηκαν στις δικαστικές Αρχές, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Περισσότερα από ένα εκατομμύριο λίτρα καυσίμου, προϊόν λαθρεμπορίου, βρέθηκαν στα δύο πλοία», μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι «15 μέλη πληρώματος ξένης υπηκοότητας οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης».

