Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Ιράν κατέσχεσε 2 δεξαμενόπλοια στον Κόλπο

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν δύο δεξαμενόπλοια που φέρεται να μετέφεραν λαθραία καύσιμα 

Iranian Revolutionary Guard

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν κατέσχεσαν δύο δεξαμενόπλοια στον Κόλπο που φέρεται να μετέφεραν πάνω από 1 εκατομμύριο λίτρα λαθραίων καυσίμων, όπως μετέδωσαν την Πέμπτη τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί η σημαία τους, ούτε η εθνικότητα των πληρωμάτων.

Τα πληρώματα των πλοίων, που αποτελούνταν από 15 αλλοδαπούς, παραπέμφθηκαν στις δικαστικές Αρχές, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Περισσότερα από ένα εκατομμύριο λίτρα καυσίμου, προϊόν λαθρεμπορίου, βρέθηκαν στα δύο πλοία», μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι «15 μέλη πληρώματος ξένης υπηκοότητας οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν ΚΑΥΣΙΜΑ δεξαμενόπλοιο κατάσχεση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark