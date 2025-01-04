Η Ρωσία υποσχέθηκε σήμερα «αντίποινα» σε βάρος της Ουκρανίας, μετά τις ρίψεις χθες, σύμφωνα με τη Μόσχα, αμερικανικών πυραύλων ATACMS, ενός είδους επίθεση που παρουσιάζεται από το Κρεμλίνο ως μια «κόκκινη γραμμή» στον πόλεμο.

«Αυτές οι ενέργειες του καθεστώτος του Κιέβου, το οποίο στηρίζουν οι Δυτικοί κηδεμόνες του, θα αποτελέσουν αντικείμενο αντίποινων», προειδοποιεί ο ρωσικός στρατός σε ένα δελτίο Τύπου.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απείλησε να διατάξει τον στρατό του να πλήξει το κέντρο της πόλης του Κιέβου ως απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις με αμερικανικούς ATACMS ή με βρετανικούς Storm Shadow, χωρίς ωστόσο, προς το παρόν, να έχει υλοποιήσει τις απειλές του.

Νωρίτερα σήμερα, ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε κατά τη διάρκεια αυτής της επίθεσης οκτώ πυραύλους ATACMS, οι οποίοι στοχοθέτησαν τη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, στα σύνορα με την Ουκρανία και «72 μη επανδρωμένα αεροσκάφη».

Εντούτοις, οι δυνάμεις της Μόσχας δεν διευκρίνισαν εάν από αυτήν την ουκρανική επίθεση υπήρξαν θύματα ή προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Τον Νοέμβριο, η κυβέρνηση του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε εγκρίνει τη χρήση τέτοιων πυραύλων από το Κίεβο, αν και για πολύ καιρό αντιτίθεντο, μετά την ανάπτυξη, σύμφωνα με τη Δύση και την Ουκρανία, χιλιάδων Βορειοκορεατών στρατιωτών για τη στήριξη των ρωσικών στρατευμάτων.

Έκτοτε, το Κίεβο έχει διεξάγει σειρά επιθέσεων με τη βοήθεια των πυραύλων ATACMS, όπως και με τους βρετανικούς Storm Shadow.

Η Ρωσία απάντησε εκτοξεύοντας για πρώτη φορά ένα πειραματικό υπερηχητικό όπλο, το "Orechnik", υποσχόμενη συστηματικά «μία απάντηση» σε κάθε ουκρανική επίθεση αυτού του είδους εναντίον της επικράτειά της.

Από την πλευρά του, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου η επιστροφή στον Λευκό Οίκο αναμένεται την 20η Ιανουαρίου, δήλωσε, στα μέσα Δεκεμβρίου, ότι «αντιτίθεται σφόδρα» στη χρήση από τον ουκρανικό στρατό αμερικανικών πυραύλων ATACMS, κάνοντας λόγο για μια «επιδείνωση» του πολέμου.

Στο μεταξύ, κοντά στη σύνορα με την Ουκρανία, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από μια ουκρανική επίθεση με ντρόουν στην πόλη Σεμπέκινο, σύμφωνα με τον Ρώσο κυβερνήτη του Μπέλγκοροντ Βιατσέσλαβ Γκλάντκοφ.

Στο μέτωπο, ένα ουκρανικό πλήγμα προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 10 ανθρώπων στην πόλη Χόρλιβκα, μια περιοχή που έχει καταλάβει η Μόσχα στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον δήμαρχό της Ιβάν Πρικόντκο.

Βορειότερα, ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέλαβε τη μικρή κοινότητα Ναντίια, στην ουκρανική περιφέρεια του Λουχάνσκ.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε μια ρωσική επίθεση με ντρόουν στο νότιο τμήμα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της Χερσώνας Ρόμαν Μρότσκο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.