Η Ουκρανία έλαβε άδεια να χρησιμοποιήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που παρείχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία για να χτυπήσει εντός του ρωσικού εδάφους, παρά τις ανησυχίες ότι η χρήση τους θα κλιμακώσει τη σύγκρουση. Όμως, αφού αρχικά εκτόξευσε κάποιους, η Ουκρανία άρχισε να επιβραδύνει τη χρήση τους. Τα αποθέματα του Κιέβου τελειώνουν, γράφουν οι New York Times.

Μπορεί επίσης να τελειώσει και ο χρόνος: ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει δημόσια ότι ήταν λάθος να επιτραπεί στην Ουκρανία να χτυπήσει με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατασκευής ΗΠΑ εντός της Ρωσίας.

Μέχρι στιγμής, οι πύραυλοι ήταν αποτελεσματικοί με περιορισμένους τρόπους, αλλά δεν έχουν αλλάξει την τροχιά του πολέμου, δήλωσαν ανώτεροι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ.

Ο πόλεμος επίσης δεν έχει κλιμακωθεί όπως κάποιοι φοβόντουσαν. Αν και η Ρωσία εκτόξευσε έναν ισχυρό νέο υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς σε μια ουκρανική εγκατάσταση όπλων μετά τις δύο πρώτες εκτοξεύσεις δυτικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, έκτοτε απάντησε σε αυτούς με τα συνηθισμένα όπλα drones, πυραύλους και απειλές.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι πιστεύουν ότι η Ρωσία προσπαθούσε να αποφύγει την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, ειδικά με την εκλογή του Τραμπ, και με δεδομένο τις πρόσφατες επιτυχίες της στο πεδίο της μάχης.

Ο Ναύαρχος Ρομπ Μπάουερ, ο ανώτερος στρατιωτικός αξιωματικός του ΝΑΤΟ, είπε πρόσφατα ότι τα χτυπήματα με ATACMS , είχαν «πλήξει σοβαρά έναν αριθμό» εργοστασίων όπλων και αποθηκών πυρομαχικών στη Ρωσία. Είπε ότι αυτό ανάγκασε τη Ρωσία να μετακινήσει πολλές εγκαταστάσεις logistics πιο πίσω από το μέτωπο.

Αυτό που συνέβη με τα ATACMS είναι ό,τι έχει συμβεί με τα δυτικά όπλα από την αρχή του πολέμου. Η Ουκρανία πίεζε για μήνες ή και χρόνια για να αποκτήσει δυτικά όπλα: HIMARS, άρματα μάχης Abrams και μαχητικά αεροσκάφη F-16.

Αλλά μέχρι η Δύση να προμηθεύσει το Κίεβο με αυτά τα όπλα, η Ουκρανία είχε χάσει περισσότερο έδαφος στο πεδίο. Και κανένα όπλο δεν μπορούσε να αντιστρέψει την πορεία. Δυτικοί αξιωματούχοι λένε επίσης ότι η Ουκρανία έχει βασιστεί πάρα πολύ στη βοήθεια από τη Δύση και δεν έχει κάνει αρκετά για να ενισχύσει τη δική της πολεμική προσπάθεια, ειδικά στην επιστράτευση στρατευμάτων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν από καιρό αντισταθεί στην αποστολή ATACMS μεγάλης εμβέλειας στην Ουκρανία, φοβούμενες ότι η χρήση θα κλιμακώσει τον πόλεμο.

Την άνοιξη, ο Πρόεδρος Μπάιντεν υποχώρησε. Η κυβέρνηση απέστειλε στην Ουκρανία έως και 500 πυραύλους από τα αποθέματα του Πενταγώνου, δήλωσαν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ενώ η Ουκρανία δεν μπορούσε να τους χρησιμοποιήσει στη Ρωσία, τους εκτόξευσε σε εδάφη της ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχονται από τη Ρωσία και στην Κριμαία, που κατέλαβε η Μόσχα το 2014, στοχεύοντας σημεία διοίκησης και ελέγχου, χώρους αποθήκευσης όπλων και ορισμένες άλλες αποθήκες.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ δήλωσαν ότι ενώ αυτά τα χτυπήματα ήταν αποτελεσματικά, πιστεύουν ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ήταν πιο συνετή στον αριθμό των πυραύλων που χρησιμοποιήθηκαν και πιο επιλεκτική στους στόχους.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι ο Μπάιντεν είχε δικαιολογήσει τη χορήγηση άδειας στις 17 Νοεμβρίου για τη χρήση των πυραύλων εντός ρωσικού εδάφους, επειδή η Μόσχα έφερε Βορειοκορεάτες στρατιώτες στον πόλεμο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα όπλα αρχικά προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν κυρίως εναντίον ρωσικών και βορειοκορεατικών στρατευμάτων στην περιοχή Κουρσκ της δυτικής Ρωσίας, όπου η Ουκρανία προσπαθούσε να κρατήσει εδάφη μετά από μια αιφνιδιαστική επίθεση τον Αύγουστο.

Σε εκείνο το σημείο, ωστόσο, η Ουκρανία είχε μόνο «δεκάδες πυραύλους», περίπου 50, και δεν είχε καμία πιθανότητα να προμηθευτεί περισσότερους. Τα περιορισμένα αμερικανικά αποθέματα είχαν ήδη διατεθεί για ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή και την Ασία. Αξιωματούχοι στη Βρετανία, οι οποίοι επέτρεψαν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους μεγάλης εμβέλειας Storm Shadow εντός της Ρωσίας μετά την απόφαση του Μπάιντεν, δήλωσαν επίσης ότι η βρετανική κυβέρνηση δεν είχε να παράσχει περισσότερους.

Είναι απίθανο ο Τραμπ να καλύψει το κενό. Πρόσφατα είπε στο περιοδικό Time ότι διαφωνούσε «πολύ έντονα» με τη χρήση των ATACMS από την Ουκρανία στο ρωσικό έδαφος και χαρακτήρισε την απόφαση του Μπάιντεν «ανόητη».

Από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία έδωσαν την έγκρισή τους, η Ουκρανία έχει εξαπολύσει τουλάχιστον 31 ATACMS και 14 Storm Shadows, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και Ρώσους στρατιωτικούς μπλόγκερ.

Στις 21 Νοεμβρίου, η Ρωσία εκτόξευσε τον νέο της υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο, Ορέσνικ, σε μια στρατιωτική εγκατάσταση στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο. Η επίθεση θεωρήθηκε προειδοποίηση ότι η Ρωσία θα μπορούσε να χτυπήσει οποιοδήποτε μέρος της Ευρώπης με τον νέο πύραυλο.

Έξι ημέρες αργότερα, ο Ρώσος στρατηγός που ήταν ο αρχιτέκτονας της εισβολής στην Ουκρανία κάλεσε τον κορυφαίο στρατιωτικό σύμβουλο του Μπάιντεν για να συζητήσουν σχετικά με την κλιμάκωση.

Μετά από αυτήν την κλήση της 27ης Νοεμβρίου, η Ουκρανία δεν χρησιμοποίησε πυραύλους ATACMS ή Storm Shadows για δύο εβδομάδες. Η Ρωσία εξαπέλυσε επίσης λίγες επιθέσεις με πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία, αν και ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, απείλησε να εκτοξεύσει τον Ορέσνικ στο κέντρο του Κιέβου εάν η Ουκρανία δεν σταματούσε να χρησιμοποιεί το ATACMS εναντίον της Ρωσίας.

Παρά τις δημόσιες απειλές του, ο Πούτιν προσπαθεί να αντιδράσει προσεκτικά στις επιχειρήσεις της Ουκρανίας, ανέφεραν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Πιστεύουν ότι η Μόσχα πιθανότατα δεν θα ανταποκριθεί στα χτυπήματα των ATACMS με τρόπο που θα μπορούσε να κινδυνεύσει να εμπλέξει την Ουάσιγκτον στη σύγκρουση ή να φέρει τη νέα κυβέρνηση σε δύσκολη θέση.

Ενώ η Μόσχα θα μπορούσε να εντείνει τις επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο ή τις δολιοφθορές στην Ευρώπη, είναι απίθανο να στοχεύσει άμεσα τα συμφέροντα των ΗΠΑ, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Ορισμένοι αναλυτές είπαν ότι η Ουκρανία είχε επιβραδύνει τη χρήση των πυραύλων επειδή αρχικά είχε στοχεύσει ρωσικές εγκαταστάσεις που ήθελε εδώ και καιρό να χτυπήσει. Τώρα, με λίγους πυραύλους να απομένουν, η Ουκρανία είναι πιο προσεκτική.

Στις 11 Δεκεμβρίου, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είπε ότι η Ουκρανία είχε επιτεθεί σε στρατιωτικό αεροδρόμιο στη νότια ρωσική πόλη Taganrog , ένα λιμάνι στην Αζοφική Θάλασσα, με έξι ATACMS, και απείλησε με αντίποινα κατά της Ουκρανίας.

Στη συνέχεια, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν μια σπάνια προειδοποίηση: ότι η Ρωσία μπορεί να προετοιμάζεται να εξαπολύσει έναν Ορέσνικ. Αντίθετα, η Ρωσία ανταπέδωσε με μια μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση, εκτοξεύοντας 93 πυραύλους και σχεδόν 200 drones στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας.

Στις 18 Δεκεμβρίου, η Ουκρανία εκτόξευσε έξι από τους πυραύλους και τέσσερις Storm Shadows σε μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις της χημικής βιομηχανίας της χώρας στην περιοχή του Ροστόφ της Ρωσίας, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Δύο ημέρες αργότερα, η Ρωσία εκτόξευσε ένα μπαράζ πυραύλων στο Κίεβο. Ρώσοι αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι ήταν αντίποινα στις επιθέσεις με δυτικά όπλα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.