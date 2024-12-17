Στο φως φέρνει το CNN τους σοκαριστικούς διαλόγους του Ντομινίκ Πελικό ενώ αναζητούσε μέσω διαδικτύου άνδρες για να βιάσουν την σύζυγό του, Ζιζέλ Πελικό. Για τον Ντομινίκ Πελικό η αναζήτηση ανδρών ήταν εύκολη υπόθεση αφού αρκούσε να ανοίξει το laptop του και να συνδεθεί στο διαδίκτυο.

Η Ζιζέλ Πελικό ναρκωνόταν από τον ίδιο και στη συνέχεια βιαζόταν από διάφορους άνδρες. Συγκεκριμένα, βιάστηκε πάνω από 200 φορές από 70 άνδρες που την γνώρισαν για πρώτη φορά από το διαδίκτυο.

Τα μηνύματα που δημοσιεύει το CNN έχουν χρησιμεύσει ως βασικά αποδεικτικά στοιχεία κατά τη δίκη και απέκτησε πρόσβαση σε αυτά από τη γαλλική αστυνομία.

Χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα, ο ίδιος ο Ντομινίκ Πελικό είχε συμμετάσχει σε μια διαδικτυακή κοινότητα όπου η σεξουαλική κακοποίηση κοινοποιούνταν και κανονικοποιούνταν. Με την πάροδο του χρόνου, οι αστυνομικές αναφορές δείχνουν πώς ο 72χρονος έφτιαξε ένα περίτεχνο πλαίσιο για να οργανώσει την κακοποίηση της συζύγου του. Συγκεκριμένα, ο Πελικότ συνομιλούσε τακτικά σε ένα φόρουμ που ονομάζεται «χωρίς τη γνώση της» στο Coco.fr, έναν ιστότοπο που φιλοξενεί πολλά δωμάτια συνομιλίας που εξυμνούν τη σεξουαλική βία.

Οι αναφορές της αστυνομίας δείχνουν πώς μετά την αρχική επαφή που έγινε στην ιστοσελίδα Coco, οι συνομιλίες μεταφέρθηκαν στο Skype.

Στις πρώτες συνομιλίες που έρχονται στη δημοσιότητα ο Ντομινίκ Πελικό ζητάει από τα άτομα που συνομιλεί συγκεκριμένα πράγματα προτού έρθουν σε σεξουαλική επαφή με τη γυναίκα του.

«Πρέπει να είστε καθαροί, χωρίς aftershave, χωρίς μακριά βρώμικα νύχια. Κόψτε τον ήχο αν δεν είσαι μόνος. Θα σου δείξω. Αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερη».

Η απάντηση έρχεται από κάποιος με το όνομα "Καρίμ Σ.". «Έχει αρχίσει να λειτουργεί το υπνωτικό χάπι;» . Τότε ο Ντομινίκ στέλνει μια φωτογραφία της συζύγου του που κοιμάται.

«Είναι μια πραγματική ... (σ.σ. ένας σεξιστικός χαρακτηρισμός) και δεν το ξέρει» λέει μετά την αποστολή της φωτογραφίας ο Καρίμ Σ. με έναν δεύτερο συνομιλητή, τον Voyer15, να λέει «δεν ξέρω πώς το κάνεις αλλά ονειρεύομαι να κάνω το ίδιο με τη σύζυγό μου για να την μοιραστώ με συνεργούς όπως εσύ».

Ένας ακόμη σοκαριστικός διάλογος έρχεται στη δημοσιότητα του Ντομινίκ με κάποιον με το όνομα "Thierry P.".

«Δεν ξέρω πότε θα τα καταφέρω να την έχω έτοιμη για γ.... απόψε. Θα έρθεις αν τα καταφέρω;», ρωτάει ο Ντομινίκ.

«Να την γ...ω; Θεωρητικά ναι, εκείνη την ώρα δε θα έπρεπε να κοιμάμαι… αλλά δεν μπορεί να είναι πολύ αργά» του απαντά ο συνομιλητής του.

«Είμαι έτοιμος να της ρίξω το χάπι. Το σχέδιο είναι να έρθεις περίπου στις 3 τα ξημερώματα» λέει ο Πελικό με τον άνδρα να αναρωτιέται και να παραπονιέται: «μια ώρα αφού πήρε το χάπι είναι τελείως αναίσθητη. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί χρειάζεται να περιμένουμε τέσσερις ώρες».

«Όσο περισσότερο περιμένουμε, τόσο πιο βαθιά βυθίζεται στον ύπνο» είναι η απάντηση που δίνει ο Πελικό.

Οι ακροάσεις στη δίκη έχουν ολοκληρωθεί η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται την ερχόμενη Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

