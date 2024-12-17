Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει άμεσα την πρεσβεία του στη Συρία, δήλωσε σήμερα η ιρανική διπλωματία, μετά τον βανδαλισμό της αντιπροσωπείας της στη Δαμασκό κατά την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Το εκ νέου άνοιγμα της πρεσβείας στη Δαμασκό χρειάζεται προετοιμασία … Θα συνεχίσουμε το έργο αυτό όταν θα πληρούνται οι απαραίτητες συνθήκες σε ό,τι αφορά την ασφάλεια», δήλωσε ο Εσμαΐλ Μπαγάι, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών. «Το σημαντικότερο είναι να διασφαλιστεί η ασφάλεια της πρεσβείας και του προσωπικού της», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Συρία και το Ιράν είχαν επί μακρόν φιλικές σχέσεις, χάρη στην προσέγγιση που έγινε τα χρόνια του 1970 από τον Χαφέζ αλ Άσαντ, τον πατέρα του Μπασάρ, πολύ πριν από τη δημιουργία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Αλλά η άνοδος στην εξουσία στη Δαμασκό από τους αντάρτες απειλεί να αλλάξει τα δεδομένα αυτά.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, η πρεσβεία του Ιράν στη Συρία βανδαλίστηκε, μια πράξη έως τότε αδιανόητη σε μια συμμαχική χώρα.

Το Ιράν ενεπλάκη περισσότερο σε πολιτικό, οικονομικό αλλά και στρατιωτικό επίπεδο στη Συρία υπό τον Μπασάρ αλ Άσαντ, με την αποστολή «στρατιωτικών συμβούλων», όπως τους χαρακτήρισε η Τεχεράνη για να στηρίξουν τον στρατό του κατά τον εμφύλιο πόλεμο που ξεκίνησε το 2011.

«Ήμασταν παρόντες στη χώρα έπειτα από πρόκληση της κυβέρνησης και για συμβουλευτικούς λόγους», δήλωσε ο Μπαγάι σε συνέντευξη Τύπου. «Ποτέ δεν ήμασταν στη Συρία για να στηρίξουμε ειδικά ένα πρόσωπο, μια οργάνωση ή ένα κόμμα», δήλωσε ο ίδιος.

Από την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, το Ιράν, πιστός υποστηρικτής του έκπτωτου προέδρου της Συρίας, επαναπάτρισε σχεδόν 4.000 υπηκόους. Περίπου 10.000 Ιρανοί ζούσαν τα τελευταία χρόνια στη Συρία, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Την ίδια ώρα, γαλλική αποστολή υπό τον ειδικό απεσταλμένο για τη Συρία Ζαν-Φρανσουά Γκιγιόμ έφθασε σήμερα στη Δαμασκό και μετέβη στους χώρους της πρεσβείας, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου. Αρχικά επιφυλακτικές, οι δυτικές χώρες αυξάνουν τα αιτήματα για επαφές με τις νέες ισλαμιστικές αρχές στη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

