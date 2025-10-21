Η Ρωσία επανέλαβε τους προηγουμένους όρους της για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία σε ένα ανεπίσημο διπλωματικό έγγραφο (non paper) που εστάλη στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters.

Το έγγραφο, σύμφωνα με έναν εκ των αξιωματούχων, επαναλαμβάνει την απαίτηση της Μόσχας να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς, θέση που απορρίπτει ουσιαστικά τη σημερινή στάση του προέδρου Τραμπ, ο οποίος ζητεί πάγωμα των γραμμών του μετώπου στα σημερινά τους όρια.

Υπό το βάρος των εξελίξεων, ο Ντόναλντ Τραμπ, ανέστειλε προσωρινά τις προετοιμασίες για τη σύνοδο με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη, εκτιμώντας ότι Ρωσία και Ουκρανία δεν είναι ακόμη έτοιμες για ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε στο NBC News, μετά την ενημέρωση του Τραμπ για την «παραγωγική» τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, ο Αμερικανός πρόεδρος έκρινε ότι καμία από τις δύο πλευρές στη σύγκρουση Ρωσίας–Ουκρανίας δεν είναι ακόμη έτοιμη για σοβαρές ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ είχαν μια παραγωγική επικοινωνία, επομένως δεν χρειάζεται επιπλέον διά ζώσης συνάντηση και δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Πούτιν στο άμεσο μέλλον», ανέφερε δεύτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Πηγή που γνωρίζει τις διαβουλεύσεις ανέφερε ότι αναμένεται νέα τηλεφωνική επικοινωνία Ρούμπιο–Λαβρόφ μέσα στην εβδομάδα, χωρίς να αποκλείει μια μελλοντική συνάντηση. Οι δύο υπουργοί θα συμμετάσχουν στη Σύνοδο της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) το Σαββατοκύριακο.



Πηγή: skai.gr

