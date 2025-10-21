Γάζα: Νέο βίντεο με τη «μονάδα Βέλος», τους εκτελεστές της Χαμάς να βασανίζουν αντιπάλους

Φρίκη στη Γάζα, όπου η Χαμάς έχει επιστρέψει, και επιβάλλει τον νόμο του ισχυρού. Νέα βίντεο που έδωσαν οι IDF και φαίνεται ότι είναι γνήσια, δείχνουν Παλαιστίνιους να βασανίζονται με σιδερένιες ράβδους και να πυροβολούνται, καθώς η τρομοκρατική ομάδα σφίγγει τον έλεγχο της στον θύλακα.

Στα βίντεο που κοινοποίησε στο X το Ισραήλ δηλώνει ότι «η Χαμάς κακοποιεί Παλαιστίνιους πολίτες» σε μια προσπάθεια να «αποκαταστήσει τον έλεγχο» και ζητά την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.



Προσοχή σκληρές εικόνες

In Gaza, speaking out against Hamas costs you your life.



Meet the Arrow Unit: Hamas’ brutal enforcers silencing anyone who dares to speak up. pic.twitter.com/KNX5osFvs9 — Israel Defense Forces (@IDF) October 21, 2025

Ένα από τα βίντεο δείχνει δύο άνδρες να ξυλοκοπούνται βάναυσα αφού σύρονται στο έδαφος σφαδάζοντας με τις IDF να δηλώνουν ότι πρόκειται για τη «Μονάδα Βέλος», τους εκτελεστές της Χαμάς.

Ένας άνδρας, ο οποίος φαίνεται να έχει ένα μαύρο σάκο στο κεφάλι του, φαίνεται να στριφογυρίζει στο έδαφος από αγωνία με τα χέρια του δεμένα με σχοινί πίσω από την πλάτη του, καθώς οι επιτιθέμενοι σπάνε τις επιγονατίδες του.

Καθώς στριφογυρίζει στον σκονισμένο δρόμο αφού τον άφησαν δίπλα σε ένα όχημα, τρεις άνδρες με μαύρες μάσκες τον χτυπούν επανειλημμένα με μακριά, χοντρά ξύλα. Τον σέρνουν ξανά και τον πετάνε δίπλα σε έναν άλλο πολίτη, ο οποίος είναι επίσης δεμένος, πριν τους χτυπήσουν και τους δύο και τους πυροβολήσουν στα γόνατα.

Τουλάχιστον ένας από τους άνδρες φαίνεται να έχει χτυπηθεί από σφαίρα, καθώς ουρλιάζει από τον πόνο, και λίγο αργότερα, ένας από τους φερόμενους ως μέλη της Χαμάς πατάει το κεφάλι ενός αιχμαλώτου.

Πηγή: skai.gr

