Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 46 τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση στη νοτιοδυτική ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ αργά χθες, Παρασκευή, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Ο Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ δήλωσε πως 37 από τους τραυματίες, ανάμεσά τους επτά παιδιά, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Βίντεο που τραβήχτηκε μέσα από αυτοκίνητο, αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρεται να δείχνει την επίθεση, δείχνει την ανατίναξη ενός άλλου αυτοκινήτου καθώς κινείτο στον δρόμο. Δευτερόλεπτα μετά σημειώνεται έκρηξη στην άλλη πλευρά του δρόμου. Το Reuters δεν μπορεί προς το παρόν να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του βίντεο.

Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε στο κανάλι της στο Telegram πως ξεκίνησε ποινική έρευνα για την επίθεση στο Μπέλγκοροντ.

Οι αρχές ανέφεραν ακόμη ότι μία γυναίκα τραυματίστηκε σήμερα στη διάρκεια ουκρανικού βομβαρδισμού της συνοριακής πόλης Σεμπέκινο στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ.

Η Ουκρανία εξαπολύει συχνά επιθέσεις στο Μπέλγκοροντ και άλλες μεθοριακές περιφέρειες της Ρωσίας τους τελευταίους μήνες. Η πόλη αποτελεί το σημείο εστίασης των επιθέσεων.

Η Ουκρανία και η Ρωσία λένε πως δεν θέτουν εκ προθέσεως στο στόχαστρο αμάχους στον πόλεμο που ξεκίνησε όταν η Ρωσία έστειλε χιλιάδες στρατιώτες στη μικρότερη γειτονική της χώρα τον Φεβρουάριο του 2022. Η Μόσχα αποκαλεί την εισβολή «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

