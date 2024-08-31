Χθες Παρασκευή η Αμερικανίδα αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις έδωσε την πρώτη της συνέντευξη στο CNN δείχνοντας πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει τον Ντόναλντ Τραμπ και να κερδίσει την προεδρία αποφεύγοντας πολιτικά «ολισθήματα».

Στις 10 Σεπτεμβρίου, η ίδια θα ανέβει και πάλι στην σκηνή ως υποψήφια πρόεδρος των Δημοκρατικών για να βρεθεί αντιμέτωπη με τον Ντόναλντ Τραμπ σε μια αναμέτρηση που αποτελεί τη δυσκολότερη πρόκληση της εκστρατείας της μέχρι στιγμής. Το ερώτημα είναι μπορεί να τα καταφέρει και χρησιμοποιώντας τις τακτικές της να βγει νικήτρια;

Σύμφωνα με την ανάλυση του BBC, οι δημόσιες συζητήσεις έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην πολιτική καριέρα της Κάμαλα Χάρις, από την υποψηφιότητά της για γενική εισαγγελέας στην Καλιφόρνια μέχρι την άνοδό της στην αντιπροεδρία. Ρίχνοντας μια ματιά σε παλαιότερες συνεντεύξεις και συζητήσεις της είναι ξεκάθαρο ότι η Κάμαλα Χάρις ξέρει πότε πρέπει να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά και πότε πρέπει να σταθεί δίπλα από αυτά.

Χρησιμοποιώντας αυτά τα ένστικτα ενάντια στον μαχητικό Τραμπ η Κάμαλα ελπίζει τώρα στο ντιμπέιτ που θα έχει μαζί του να τα χρησιμοποιήσει και να βγει νικήτρια. Η ίδια γνωρίζει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη, επομένως είναι εξίσου σημαντικό για την καμπάνια της να αποφύγει να σκοντάψει όσα «χτυπήματα» κι αν δεχτεί από τον αντίπαλό της.

Στις πρώτες εμφανίσεις της σε ντιμπέιτ, η Χάρις φέρθηκε έξυπνα αφήνοντας τους αντιπάλους της να ηττηθούν. Γνωρίζει πολύ καλά πότε πρέπει να κάνει πίσω.«Νομίζω ότι είναι κάποια που χρησιμοποιεί απίστευτα καλά τη σιωπή», είπε η Μάγια Ρούπερτ, μια Δημοκρατική που εργάστηκε στις προεκλογικές εκστρατείες του Julián Castro και της Elizabeth Warren για το 2020.

Μία από τις δοκιμασμένες τακτικές της είναι να δηλώνει ανοιχτά την πρόθεσή της να θέλει να μιλήσει και να υποχρεώσει τους αντιπάλους της -και το κοινό- να την ακούσουν.

Οι Ρεπουμπλικάνοι κυκλοφόρησαν εδώ και χρόνια κλιπ με τις δημόσιες δηλώσεις της γελοιοποιώντας το στυλ της ομιλίας της με σκοπό να την χαρακτηρίσουν ανίκανη. Μάλιστα, οι αντίπαλοί της την έχουν συχνά επικρίνει για έλλειψη σαφήνειας.

Στην πολυαναμενόμενη τηλεμαχία της 10ης Σεπτεμβρίου, η Κάμαλα Χάρις θα κληθεί να εφαρμόσει όλες τις τακτικές και να διαψεύσει τους Ρεπουμπλικάνους, όταν θα βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο για πρώτη φορά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ακόμη και για τους πιο έμπειρους πολιτικούς, ο Τραμπ παρουσιάζει μια τρομερή πρόκληση, σύμφωνα με τους στρατηγικούς αναλυτές. Σε ένα ντιμπέιτ το 2016 ενάντια στη Δημοκρατική αντίπαλό του, Χίλαρι Κλίντον, την καταδίωξε περίφημα γύρω από τη σκηνή, τραβώντας όλη την προσοχή πάνω του ακόμα και όταν ήρθε η σειρά της να απαντήσει.

Η πρώτη του προεδρική συζήτηση το 2020 εναντίον του Μπάιντεν εξελίχθηκε σε μια ακατανόητη μάχη σώμα με σώμα όταν ο Τραμπ συνέχισε να τον διακόπτει. Κάποια στιγμή, ο Μπάιντεν εκνευρίστηκε τόσο πολύ που είπε απότομα: «Θα σωπάσεις, φίλε;»

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μια μοναδική και ιδιαίτερη περίπτωση επειδή ποτέ δεν ξέρεις πραγματικά τι έρχεται», είπε η κ. Σμιθ, η οποία έχει προετοιμάσει τους Δημοκρατικούς υποψηφίους για ντιμπέιτ.

Η Κάμαλα Χάρις ως πρώην εισαγγελέας, είναι ειδικευμένη στις συνεχείς εναλλαγές των συζητήσεων. Είναι κάτι που έχει αποδείξει επίσης κατά τη διάρκεια των έντονων ακροάσεων στη Γερουσία. Ωστόσο, η μορφή της επερχόμενης συζήτησης μπορεί να περιορίσει την ικανότητά της να αναδείξει τις εισαγγελικές της ικανότητες, αφού τα μικρόφωνα φέρεται να σβήνουν όταν έρθει η σειρά του άλλου να μιλήσει.

Για τους αναλυτές μια από τις τακτικές που θα μπορούσε να προσθέσει η Κάμαλα Χάρις στην φαρέτρα της κατά το ντιμπέιτ με τον Τραμπ είναι απλά να τον αγνοήσει, και να προβάλει την άποψή της κλείνοντας τα αυτιά της σε όσα θα λέει ο αντίπαλός της.





Πηγή: skai.gr

