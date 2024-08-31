Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίς το πρωί του Σαββάτου ότι έπληξε στόχους στον γειτονικό Λίβανο απ’ όπου όπως είπε εκτοξεύθηκε ομοβροντία ρουκετών.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανέφεραν πως οι σειρήνες ήχησαν αργά χθες, Παρασκευή, στην περιοχή της δυτικής Γαλιλαίας στο βόρειο Ισραήλ μετά την εκτόξευση περίπου 40 ρουκετών από τον Λίβανο, στην άλλη πλευρά των συνόρων.

Οι IDF στρατός ανέφεραν πως κάποιες ρουκέτες αναχαιτίστηκαν ενώ άλλες έπεσαν στην περιοχή, προσθέτοντας ότι δεν έχουν αναφερθεί απώλειες.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι «έπληξε τις πηγές των πυρών» και πως η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία «έπληξε έναν αριθμό εκτοξευτών της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο».

Παράλληλα, οι IDF ανακοίνωσαν ότι οι δυνάμεις του πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο ανθρώπους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη σε δύο διαφορετικά περιστατικά, στο ένα από τα οποία αναφέρθηκε απόπειρα επίθεσης σε εβραϊκό οικισμό και στο άλλο σημειώθηκαν πυροβολισμοί εναντίον στρατιωτών μετά την έκρηξη αυτοκινήτου σε πρατήριο καυσίμων.

Σύμφωνα με το Ερυθρό Άστρο του Δαβίδ (σ.σ. τον αντίστοιχο Ερυθρό Σταυρό στο Ισραήλ), δύο άνδρες τραυματίστηκαν από σφαίρες η ταυτότητα των οποίων δεν προσδιορίστηκε.

«Τρομοκράτες προσπάθησαν να παρασύρουν με αυτοκίνητο έναν φρουρό στην είσοδο της κοινότητας Καρμέι Τσουρ και διείσδυσαν στο εσωτερικό», σύμφωνα με τον στρατό, που αναφερόταν σε εβραϊκό οικισμό.

Επί τόπου έσπευσαν στρατιώτες οι οποίοι σκότωσαν έναν επιτιθέμενο που άνοιξε πυρ εναντίον τους, ενώ αναζητούν συνεργούς του.

Στο άλλο περιστατικό, αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες και εξερράγη έξω από πρατήριο καυσίμων, ανέφερε ο στρατός.

Στρατιώτες που αναπτύχθηκαν στο σημείο «πυροβόλησαν και εξολόθρευσαν τον τρομοκράτη που βγήκε από το αυτοκίνητο και προσπάθησε να τους επιτεθεί».

Ο ισραηλινός στρατός υπογραμμίζει ότι προς το παρόν δεν είναι γνωστό εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται.

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση όπου αναφέρεται σε μια «διπλή ηρωική επιχείρηση» όπως την αποκαλεί στη Δυτική Όχθη, λέγοντας πως «είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως η αντίσταση θα παραμείνει εντυπωσιακή, παρατεταμένη και διαρκής όσο συνεχίζεται η επίθεση και η στοχοποίηση του λαού μας από τη στυγνή κατοχική δύναμη».

Ωστόσο η οργάνωση δεν ανέλαβε απευθείας την ευθύνη για τις επιθέσεις.

Η βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει κλιμακωθεί μετά την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, τις οποίες πυροδότησε η άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε στις 7 Οκτωβρίου η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

