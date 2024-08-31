Ένα ρωσικό ελικόπτερο με τρία μέλη πληρώματος και 19 επιβάτες χάθηκε στην ανατολική χερσόνησο της Καμτσάτκα, μετέδωσε το Σάββατο το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο προκαταρκτικά στοιχεία της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αερομεταφορών.

Το ελικόπτερο Mi-8T απογειώθηκε από μια βάση κοντά στο ηφαίστειο Vachkazhets και η επικοινωνία με το πλήρωμα απέτυχε την προγραμματισμένη ώρα στις 04:00 GMT.

Σύμφωνα με το Interfax, διασώστες από το ρωσικό Υπουργείο Έκτακτης Ανάγκης συμμετέχουν στην έρευνα για την ανεύρεση του ελικοπτέρου.

Χαμηλή ορατότητα, ψιλόβροχο και ομίχλη ήταν οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή Καμτσάτκα όπου πετούσε το ελικόπτερο, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό μέσο TASS. Το πλήρωμα δεν ανέφερε καμία δυσλειτουργία στο αεροσκάφος, ανέφεραν οι επιχειρησιακές υπηρεσίες.

Μετά την εξαφάνιση του ελικοπτέρου, ένα ελικόπτερο έρευνας πέταξε πάνω από την περιοχή στην οποία εντοπίστηκε για τελευταία φορά , είπε ο κυβερνήτης της Καμτσάτκα, Βλαντιμίρ Σολόντοφ. Μια ομάδα διάσωσης εδάφους αναπτύχθηκε επίσης για να αναζητήσει το αεροσκάφος, ερευνώντας κατά μήκος της κοιλάδας του ποταμού Bystraya πάνω από την οποία θα είχε πετάξει το ελικόπτερο.

Το απόγευμα του Σαββάτου, τοπική ώρα, ο Σολόντοφ είπε ότι η ομάδα έρευνας συνέχιζε να αναζητά το ελικόπτερο και τους επιβάτες του στο σκοτάδι και σε κακές καιρικές συνθήκες.

Το ανακριτικό τμήμα μεταφορών της Καμτσάτκα διεξάγει έρευνα για πιθανές παραβιάσεις των κανόνων που σχετίζονται με την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη λειτουργία των αεροπορικών μεταφορών, ανέφερε σε ανάρτηση στο Telegram.

Πηγή: skai.gr

