Ρωσία: 28χρονη κατηγορείται ως «πράκτορας της Ουκρανίας» που «βοήθησε να σχεδιαστεί σαμποτάζ»

Μια νεαρή Ρωσίδα αξιωματούχος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 25 ετών για ανάληψη μετρητών ύψους 1.050 ευρώ, κατηγορούμενη ότι είχε ως σκοπό «να βοηθήσει την Ουκρανία να οργανώσει μια επίθεση σαμποτάζ εν καιρώ πολέμου».



Η Βικτόρια Σινκαρούκ, 28 ετών, κατηγορείται ότι ενεργούσε ως πράκτορας της Ουκρανίας, τοποθετώντας τα περισσότερα από τα μετρητά σε έναν κάδο απορριμμάτων σε ένα σούπερ μάρκετ στο Μπέλγκοροντ για να παραλειφθούν «από τρομοκράτες» που εργάζονται για το Κίεβο.



Αρνείται την κατηγορία, λέγοντας ότι απέσυρε τα μετρητά μετά από αίτημα του συζύγου της, κερδίζοντας μια μικρή προμήθεια γι' αυτό, και δεν είχε γνώση του επιδιωκόμενου σκοπού ούτε πρόθεση να διαπράξει τρομοκρατικό έγκλημα.





Ο σύζυγός της Εβγκένι Κισέλ, 35 ετών, είχε γλιτώσει νωρίτερα από τον κατ' οίκον περιορισμό και κατέφυγε στους συγγενείς του στην Ουκρανία φοβούμενος ποινή φυλάκισης 10 ετών για κατηγορίες διακίνησης ναρκωτικών.



Η Σινκαρούκ, η οποία εθεάθη δεμένη με χειροπέδες μαζί με μια γυναίκα αστυνομικό, αντιμετωπίζει τώρα δίκη από στρατιωτικό δικαστήριο της Μόσχας και μπορεί να φυλακιστεί για ένα τέταρτο του αιώνα εάν καταδικαστεί σύμφωνα με τους ρωσικούς δρακόντειους νέους νόμους περί τρομοκρατίας.



«Η Βικτορία Σινκαρούκ συμμετείχε σε τρομοκρατική "κοινότητα" με στόχο να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση», υποστήριξαν ρωσικές πηγές επιβολής του νόμου, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.



Ήταν κρατική επιθεωρήτρια στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με την Ουκρανία, μέχρι που απολύθηκε μετά τη σύλληψή της.



Ο συγκατηγορούμενός της Αλεξάντερ Κολοντκόφ, φέρεται να απέσυρε ένα μεγαλύτερο ποσό -σχεδόν 4.000 ευρώ- κατόπιν αιτήματος του συζύγου της το οποίο πέταξε στον ίδιο κάδο απορριμμάτων στο Μπέλγκοροντ. Επίσης, φέρεται να «μετέφερε εκρηκτικούς μηχανισμούς σε κρυψώνες».



Οι ρωσικές αρχές ισχυρίζονται ότι τα χρήματα προορίζονταν «για άγνωστα μέλη εγκληματικής ομάδας» με στόχο να πραγματοποιήσουν «τρομοκρατική βομβιστική επίθεση» τους πρώτους μήνες του πολέμου.





«Χρησιμοποιούσαν τις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων Signal και Telegram για να επικοινωνούν με καθοδηγητές από την Ουκρανία», ανέφερε το TASS.



«Ακολουθώντας τις οδηγίες τους, ο Κολοντκόφ τοποθέτησε εκρηκτικά και μετρητά που απαιτούνταν για να πραγματοποιηθεί μια τρομοκρατική επίθεση σε κρυψώνες».



Ωστόσο, οι εισαγγελείς μετά από δύο χρόνια ερευνών δεν μπόρεσαν να κατονομάσουν τους φερόμενους σαμποτέρ ή τους Ουκρανούς καθοδηγητές, ούτε να προσδιορίσουν πού επρόκειτο να λάβει χώρα η υποτιθέμενη τρομοκρατική επίθεση.



Η κοπέλα κρατείται στη διαβόητη φυλακή του Λεφόρτοβο εδώ και 22 μήνες εν αναμονή της έναρξης της δικαστικής της υπόθεσης.



Οι συγγενείς της λένε ότι ακολουθούσε τις οδηγίες του συζύγου της για τη μεταφορά των χρημάτων - αλλά το δικαστήριο δεν αναμένεται να επιδείξει καμία επιείκεια.





Ένας συγγενής είπε ότι «δεν θα έκανε σκόπιμα κάτι εναντίον της Ρωσίας, είμαι σίγουρος. Είναι ένα ήρεμο, συγκροτημένο άτομο, όχι καμία τρελή. Νομίζω ότι ο σύζυγός της την παγίδευσε με τη μεταφορά των χρημάτων. Απλώς πίστευε τα λόγια του… Είναι παντρεμένοι για περίπου έξι χρόνια. Είναι ακόμα ο άντρας της».



Ένας φίλος της σχολίασε από την πλευρά του: «δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι εναντίον της χώρας μας. Είναι ένα πολύ έξυπνο κορίτσι, πολύ ελκυστικό, όσο καιρό μιλούσαμε, δεν την άκουσα να κάνει τίποτε αμφιλεγόμενες δηλώσεις. Αγαπά τη χώρα μας».



Ένας άλλος φίλος, ο Σεργκέι, είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Regnum: «Νομίζω ότι ο σύζυγός της της έκανε πλύση εγκεφάλου ότι τάχα αυτά τα χρήματα θα τον βοηθούσαν να αποφύγει μια ποινική υπόθεση… Ήταν ανόητη και ήθελε απλώς να βοηθήσει. Τώρα μπορεί να χάσει τα νιάτα της, την ευκαιρία να κάνει οικογένεια [ούσα φυλακισμένη]».



Το ζευγάρι κατηγορείται για «παράνομη διακίνηση εκρηκτικών, λαθρεμπόριο στρατηγικής σημασίας αγαθών και πόρων που διέπραξε οργανωμένη ομάδα, συμμετοχή σε τρομοκρατική ομάδα, προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας από ομάδα ατόμων από προηγούμενη συνωμοσία και προετοιμασία για παράνομη κατασκευή εκρηκτικών».



Η Ρωσία παρουσιάζει τις επιθέσεις δολιοφθοράς από την Ουκρανία στη Ρωσία ως «τρομοκρατία», παρόλο που ήταν η Μόσχα που ξεκίνησε τον πόλεμο τον Φεβρουάριο του 2022.

