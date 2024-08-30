Συμφωνία για την αγορά δώδεκα γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Rafale υπέγραψαν στο Βελιγράδι το βράδυ της Πέμπτης ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Σέρβος ομόλογός του Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Στην κοινή συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος Μακρόν έκανε λόγο αναφερόμενος στη Σερβία για «αλλαγή στρατηγικής» και μια «ευκαιρία για την Ευρώπη».



Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία Dassault η συμφωνία προβλέπει την αγορά 9 μονοθέσιων και 3 διθέσιων Ραφάλ μέχρι το 2029, αξίας 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ας σημειωθεί ότι το γαλλικό μαχητικό, το οποίο έχει προμηθευθεί και η Ελλάδα, είναι αεροσκάφος πολλαπλών αποστολών, μιας και μπορεί εξίσου να καταδιώξει εχθρικά αεροπλάνα, να επιτεθεί σε στόχους σε έδαφος και θάλασσα ή να πραγματοποιήσει αναγνωριστικές πτήσεις.



Στην κοινή συνέντευξη Τύπου μετά την υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας ο σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε: «Για πρώτη φορά στην ιστορία της Σερβίας αποκτούμε μαχητικά δυτικής κατασκευής, αεροσκάφη που θα προστατεύουν τους ουρανούς της χώρας μας. Νομίζω ότι με αυτήν την αγορά βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο για την εμβάθυνση των σχέσεων Γαλλίας-Σερβίας».

Γαλλικές κατασκευαστικές αναλαμβάνουν το μετρό του Βελιγραδίου

Η αγορά γαλλικών μαχητικών από τη Σερβία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μιας και η Σερβία διατηρεί, ως γνωστόν, ισχυρούς δεσμούς με τη Ρωσία. Θυμίζουμε ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένα καλέσει το Βελιγράδι να εφαρμόσει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.



Προφανώς γι' αυτόν τον λόγο ο πρόεδρος Μακρόν χαρακτήρισε την αγορά των Rafale σημείο καμπής: «Εννοείται ότι σέβομαι την εθνική κυριαρχία της Σερβίας. Έχει και άλλους εταίρους, με τους οποίους διατηρεί ιστορικούς δεσμούς. Η προμήθεια αυτή ωστόσο αποτελεί ένα άνοιγμα, μια θαρραλέα αλλαγή στρατηγικής, η οποία ταυτόχρονα αποτελεί για την Ευρώπη ευκαιρία. Η Σερβία επιδεικνύει πραγματικά ευρωπαϊκό πνεύμα».



Στο προοίμιο της αμυντικής συμφωνίας κύκλοι της γαλλικής κυβέρνησης είχαν δηλώσει σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι η πώληση των Rafale είχε ως στόχο να φέρει πιο κοντά Σερβία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός από τη συμφωνία για τα Rafale, οι συνομιλίες Μακρόν-Βούτσιτς επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, και στη συνεργασία σε ζητήματα αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας. Σημειώνουμε ότι τα τελευταία 12 χρόνια η Γαλλία έχει τριπλασιάσει τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών της με τη Σερβία. Στο πλαίσιο αυτό εμπίπτει η ανακαίνιση του διεθνούς αεροδρομίου του Βελιγραδίου. Μέσα στο επόμενο διάστημα γαλλικές εταιρείες θα ξεκινήσουν την κατασκευή του μετρό του Βελιγραδίου.



