Δύο κρατικά πρακτορεία ειδήσεων της Ρωσίας μετέδωσαν σήμερα επείγοντα τηλεγραφήματα που ανέφεραν ότι η Μόσχα μετακινεί στρατεύματα σε «περισσότερο ευνοϊκές θέσεις», ανατολικά από τον ποταμό Δνείπερο στην Ουκρανία και λίγα λεπτά αργότερα ακύρωσαν την είδηση, κάτι το οποίο αρνήθηκε να σχολιάσει το Κρεμλίνο.

Το πολύ ασυνήθιστο περιστατικό δείχνει τη σύγχυση που επικρατεί στο στρατιωτικό κατεστημένο της Ρωσίας και στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ως προς τον τρόπο περιγραφής της κατάστασης επί του πεδίου στη νότια Ουκρανία.

Το πρακτορείο ειδήσεων RBC επικαλέστηκε το υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το οποίο: "Η αποστολή ενός ψευδούς ρεπορτάζ σχετικά με την "ανασύνταξη" στρατευμάτων στην περιοχή του Δνείπερου, δήθεν για λογαριασμό του γραφείου Τύπου του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, συνιστά πρόκληση".

Την περασμένη εβδομάδα ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του απέτρεψαν μια απόπειρα του ουκρανικού στρατού να καταλάβει περιοχή στην ανατολική όχθη του Δνείπερου και σε γειτονικά νησάκια.

Με μια σειρά από τρία επείγοντα τηλεγραφήματα σήμερα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε ότι η διοίκηση των ρωσικών δυνάμεων του Δνείπερου είχε αποφασίσει να μεταφέρει στρατεύματα σε "περισσότερο ευνοϊκές θέσεις" ανατολικά του Δνείπερου.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι, μετά την ανασύνταξη, η στρατιωτική δύναμη του Δνείπερου θα αναπτύξει κάποιους στρατιώτες για επιθέσεις σε άλλα μέτωπα.

Το RIA μετέδωσε ότι η ρωσική στρατιωτική διοίκηση έχει συμφωνήσει με τα συμπεράσματα της ηγεσίας του Δνείπερου και ότι έχει διατάξει την έναρξη της μεταφοράς των στρατευμάτων.

Λίγα λεπτά αργότερα, το RIA απέσυρε και τα τρία επείγοντα τηλεγραφήματά του χωρίς εξήγηση.

Ένα άλλο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, το TASS, μετέδωσε μόνο ένα επείγον τηλεγράφημα για τον στρατό που ανασυντάσσεται σε πιο ευνοϊκές θέσεις - έπειτα το απέσυρε λέγοντας ότι μεταδόθηκε από λάθος και ζητώντας συγγνώμη από τους συνδρομητές του.

Το Ινστιτούτο για την Μελέτη του Πολέμου, που εδρεύει στις ΗΠΑ, ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουκρανία φαίνεται πως εξαπέλυσε επιθέσεις κατά μήκος του Δνείπερου, στην περιφέρεια της Χερσώνας στα μέσα Οκτωβρίου, σημειώνοντας ότι Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερς αναφέρουν συνεχιζόμενες χερσαίες επιχειρήσεις των ουκρανικών δυνάμεων στην ανατολική όχθη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

