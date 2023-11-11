Δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στο κέντρο του Κιέβου λίγο πριν ηχήσουν στην ουκρανική πρωτεύουσα οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ενώ ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε πως το Κίεβο δέχεται αεροπορική επίθεση.

«Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην αριστερή όχθη της πρωτεύουσας», έγραψε ο Κλίτσκο στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, αναφερόμενος στην αριστερή όχθη του ποταμού Δνείπερου.

«Η αντιαεροπορική άμυνα λειτούργησε εναντίον βαλλιστικών όπλων. Ο συναγερμός συνεχίζεται, παραμείνετε στα καταφύγια», πρόσθεσε ο δήμαρχος.

⚡️Explosions heard across Kyiv.



Early on Nov. 11, at least two explosions were heard across Kyiv. Air raid sirens were turned only after the blasts. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 11, 2023

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον του Κιέβου από τα τέλη Σεπτεμβρίου ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Ακριβώς πριν από τις δύο εκρήξεις, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν στον ουρανό δύο γραμμές λευκού καπνού, που άφησαν πιθανόν πίσω τους δύο πύραυλοι της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

Οι σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν στη συνέχεια στην πρωτεύουσα.

Την Τρίτη, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει πως η χώρα του έχει αναπτύξει νέα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, τα οποία έχουν προμηθεύσει δυτικοί σύμμαχοί της, προβλέποντας νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών της.

