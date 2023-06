Ρώμη: Υπό κράτηση ο φίλος της 17χρονης που βρέθηκε νεκρή σε καρότσι λαϊκής

Οι ιταλικές αρχές αποφάσισαν να θέσουν υπό προσωρινή κράτηση τον φίλο της δεκαεπτάχρονης κοπέλας, η οποία βρέθηκε νεκρή, χθες, Τετάρτη, το απόγευμα, μέσα σε καρότσι λαϊκής αγοράς στην συνοικία Πριαμβάλε της Ρώμης.

Πρόκειται για έναν επίσης ανήλικο νέο, ο οποίος ανακρίθηκε χθες βράδυ από τις ιταλικές αρχές. Σύμφωνα με τον Τύπο, αυτόπτης μάρτυρας τον είδε να βγαίνει από την πολυκατοικία στην οποία ζει και να μεταφέρει το πτώμα μέσα στο καρότσι μέχρι τους κάδους των απορριμμάτων, για απόσταση δηλαδή, περίπου 350 μέτρων.

Επιπλέον στον κοινόχρηστο χώρο του σπιτιού, όπου ο νέος ζει με την μητέρα του, υπάρχουν ίχνη αίματος.

🔴La 17enne trovata morta in un carrello della spesa in via Stefano Borgia in zona Primavalle a Roma è Michelle Maria Causo



Si ipotizza che abbia avuto una lite con il fidanzato, ora in stato di fermo https://t.co/SOqeUc5CiQ