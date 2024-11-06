Ικανοποίηση επικρατεί στο ελληνικό λόμπι των ΗΠΑ για την εκλογή, ή επανεκλογή για αρκετούς, ομογενών πολιτικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ, μετά τη χθεσινή εκλογική διαδικασία στη χώρα.
Από τους 6 Ελληνοαμερικανούς υποψηφίους, οι τρεις κλείδωσαν την επανεκλογή τους ενώ άλλοι τρεις εκλέγονται για πρώτη φορά.
H Ρεπουμπλικανή Νικόλ Μαλλιωτάκη (Nicole Malliotakis) – το βαρύ πυροβολικό των Ρεπουμπλικάνων στη Νέα Υόρκη - εξασφάλισε μία 3η θητεία.
Στην 11η Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, εξασφαλίζει τη νίκη με ποσοστό 64,7%, με καταμετρημένο το 96% των ψήφων.
O Δημοκρατικός Κρις Πάππας (Chris Pappas) κέρδισε στην 1η Περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ και επανεκλέγεται.
Σύμφωνα με το 90% της καταμέτρησης, εξασφαλίζει μία έδρα στη Βουλή των Αντιπροσπ’ώσν, συγκεντρώνοντας το 54,4 των ψύφων.
H Δημοκρατική Μάγκι Γκουντλάντερ (Maggie Goodlander - σύζυγος του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν) κέρδισε στη 2η Περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ και εκλέγεται για πρώτη φορά.
Με καταμετρημένο το 92% των ψήφων, η Γκούντλαντερ με καταγωγή από την Αβδέλα Γρεβενών εξασφαλίζει τη νίκη με ποσοστό 53,3%.
Ο Ρεπουμπλικάνος Μάικ Χαριδόπουλος (Mike Haridopolos) κέρδισε στην 8η Περιφέρεια της “λαβωμένης” από τους ισχυρούς τυφώνες Φλόριντα και ετοιμάζεται για την πρώτη διετία στο Κογκρέσο.
Με καταμετρημένο το 99% των ψήφων, ο 54χρονος ομογενής πολιτικός εξασφαλίζει τη νίκη με ποσοστό 62,3%.
Ο Ρεπουμπλικάνος Κωνσταντίνος Μπιλιράκης (Gus Bilirakis ) επανεξελέγη – και μάλιστα σαρωτικά - στην 12η Περιφέρεια της Φλόριντα, συνεχίζοντας τη μακρά οικογενειακή παράδοση στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Με καταμετρημένο το 99% των ψήφων, ο 54χρονος ομογενείς εξασφαλίζει τη νίκη με ποσοστό 71,1%.
Η Δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους (Dina Titus) φαίνεται να επανεκλέγεται - για 8η φορά - στην 1η Περιφέρεια της Νεβάδα.
Σύμφωνα με το 87% της καταμέτρησης, προηγείται με 51,1 των ψήφων απέναντι στον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό της, Μαρκ Ρόμπερτσον που συγκεντρώνει 45,5%.
Στην 1η Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, ο Τζον Άβλον (με καταγωγή από την Κέρκυρα) χάνει την έδρα από το νυν Βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Νικ ΛαΛότα.
Στο 98% της καταμέτρησης, ο μέχρι πρότινος αναλυτής του τηλεοπτικού σταθμού CNN, συγκέντρωσε 44,3%, έναντι του 55,7% του ΛαΛότα.
- Η πρώτη αντίδραση του Κρεμλίνου: «Οι ΗΠΑ παραμένουν εχθρικό κράτος» - Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο για τον πόλεμο στην Ουκρανία
- «H μέρα κείνη δεν θα αργούσε…»: Ο Ντόναλντ Τραμπ μπήκε στον Λευκό Οίκο – Η ανθεκτικότητα ενός ηγέτη που δεν επηρεάζεται από την απαξίωση ή την καταδίκη
- Η αντίδραση του Ιράν στη νίκη Τραμπ: «Οι πολιτικές μας είναι σταθερές και δεν αλλάζουν ανάλογα με τα άτομα»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.