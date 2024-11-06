Ικανοποίηση επικρατεί στο ελληνικό λόμπι των ΗΠΑ για την εκλογή, ή επανεκλογή για αρκετούς, ομογενών πολιτικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ, μετά τη χθεσινή εκλογική διαδικασία στη χώρα.

Από τους 6 Ελληνοαμερικανούς υποψηφίους, οι τρεις κλείδωσαν την επανεκλογή τους ενώ άλλοι τρεις εκλέγονται για πρώτη φορά.

H Ρεπουμπλικανή Νικόλ Μαλλιωτάκη (Nicole Malliotakis) – το βαρύ πυροβολικό των Ρεπουμπλικάνων στη Νέα Υόρκη - εξασφάλισε μία 3η θητεία.

Στην 11η Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, εξασφαλίζει τη νίκη με ποσοστό 64,7%, με καταμετρημένο το 96% των ψήφων.

O Δημοκρατικός Κρις Πάππας (Chris Pappas) κέρδισε στην 1η Περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ και επανεκλέγεται.

Σύμφωνα με το 90% της καταμέτρησης, εξασφαλίζει μία έδρα στη Βουλή των Αντιπροσπ’ώσν, συγκεντρώνοντας το 54,4 των ψύφων.

H Δημοκρατική Μάγκι Γκουντλάντερ (Maggie Goodlander - σύζυγος του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν) κέρδισε στη 2η Περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ και εκλέγεται για πρώτη φορά.

Με καταμετρημένο το 92% των ψήφων, η Γκούντλαντερ με καταγωγή από την Αβδέλα Γρεβενών εξασφαλίζει τη νίκη με ποσοστό 53,3%.

Ο Ρεπουμπλικάνος Μάικ Χαριδόπουλος (Mike Haridopolos) κέρδισε στην 8η Περιφέρεια της “λαβωμένης” από τους ισχυρούς τυφώνες Φλόριντα και ετοιμάζεται για την πρώτη διετία στο Κογκρέσο.

Με καταμετρημένο το 99% των ψήφων, ο 54χρονος ομογενής πολιτικός εξασφαλίζει τη νίκη με ποσοστό 62,3%.

Ο Ρεπουμπλικάνος Κωνσταντίνος Μπιλιράκης (Gus Bilirakis ) επανεξελέγη – και μάλιστα σαρωτικά - στην 12η Περιφέρεια της Φλόριντα, συνεχίζοντας τη μακρά οικογενειακή παράδοση στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Με καταμετρημένο το 99% των ψήφων, ο 54χρονος ομογενείς εξασφαλίζει τη νίκη με ποσοστό 71,1%.

Η Δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους (Dina Titus) φαίνεται να επανεκλέγεται - για 8η φορά - στην 1η Περιφέρεια της Νεβάδα.

Σύμφωνα με το 87% της καταμέτρησης, προηγείται με 51,1 των ψήφων απέναντι στον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό της, Μαρκ Ρόμπερτσον που συγκεντρώνει 45,5%.

Στην 1η Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, ο Τζον Άβλον (με καταγωγή από την Κέρκυρα) χάνει την έδρα από το νυν Βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Νικ ΛαΛότα.

Στο 98% της καταμέτρησης, ο μέχρι πρότινος αναλυτής του τηλεοπτικού σταθμού CNN, συγκέντρωσε 44,3%, έναντι του 55,7% του ΛαΛότα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.