02 | Η βασιλεία του Γεωργίου Α’ τον 19ο αιώνα

Η εξουσία, πολιτική και η Μεγάλη Ιδέα.

Ποιος είναι ο ρόλος του βασιλιά Γεωργίου Α΄ στην πολιτική ζωή της χώρας; Πώς τοποθετείται απέναντι στη Μεγάλη Ιδέα και πώς κινείται μέσα στις μεγάλες πολιτικές αντιπαραθέσεις της εποχής;

Σε αυτό το podcast ξεδιπλώνεται η σχέση του Γεωργίου Α΄ με τον Χαρίλαο Τρικούπη και τον Θεόδωρο Δηλιγιάννη, και η στάση του Στέμματος απέναντι στις πολιτικές αντιπαραθέσεις της εποχής.

Αφηγούνται οι ιστορικοί Ευάνθης Χατζηβασιλείου και Κώστας Σταματόπουλος.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου