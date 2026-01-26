02 | Η βασιλεία του Γεωργίου Α’ τον 19ο αιώνα

Η εξουσία, πολιτική και η Μεγάλη Ιδέα.
Ποιος είναι ο ρόλος του βασιλιά Γεωργίου Α΄ στην πολιτική ζωή της χώρας; Πώς τοποθετείται απέναντι στη Μεγάλη Ιδέα και πώς κινείται μέσα στις μεγάλες πολιτικές αντιπαραθέσεις της εποχής;
Σε αυτό το podcast ξεδιπλώνεται η σχέση του Γεωργίου Α΄ με τον Χαρίλαο Τρικούπη και τον Θεόδωρο Δηλιγιάννη, και η στάση του Στέμματος απέναντι στις πολιτικές αντιπαραθέσεις της εποχής.
Αφηγούνται οι ιστορικοί Ευάνθης Χατζηβασιλείου και Κώστας Σταματόπουλος.
