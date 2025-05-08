Ένας 54χρονος Βρετανός αυτοαποκαλείται «ο φτωχός Ίλον Μασκ» και δηλώνει πατέρας 190 παιδιών, καθώς, ως ιδιώτης δωρητής σπέρματος, έχει αφιερώσει τη ζωή του στην αποστολή να «σώσει την ανθρωπότητα» από τη δημογραφική κατάρρευση, προκαλώντας αντιδράσεις και ηθικά διλήμματα.

Ο Ρομπ Άλμπον έχει δώσει άλλη διάσταση στο «αυξάνεσθε και πληθύνεσθε».

Ο Άλμπον έχει αφιερώσει τη ζωή του στην υποστήριξη μιας αμφιλεγόμενης προσπάθειας του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, του Έλον Μασκ.

Ο Άλμπον, που ζει σε ένα ταπεινό σπίτι στην Αγγλία, δεν διαθέτει ούτε τον πλούτο ούτε τη φήμη του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας, αλλά έχει καταφέρει να τον ξεπεράσει σε έναν κοινό τους στόχο: να καταπολεμήσουν τη ραγδαία μείωση των γεννήσεων, φέρνοντας στον κόσμο δικά τους παιδιά.

Κι ενώ το γεγονός ότι ο Μασκ έχει 14 παιδιά έχει προκαλέσει συζητήσεις, ο Άλμπον δηλώνει ότι έχει γίνει πατέρας 190 παιδιών.

«Είμαι ο φτωχός Ίλον Μασκ», δήλωσε ο 54χρονος Άλμπον στην Daily Mail.

«Όπως ο Μασκ, είμαι κι εγώ πολύ δημιουργικός άνθρωπος. Νιώθω ότι πρέπει να δώσω κάτι πίσω στον κόσμο κι αυτός είναι ο τρόπος μου: να είμαι παραγωγικός», εξήγησε. «Είναι κάτι που νιώθω ότι πρέπει να πετύχω. Έχω μια ευθύνη απέναντι στους προγόνους μου και τους απογόνους τους. Το κάνω για το μέλλον.»

Ο Άλμπον έχει αναπτύξει μια μοναδική στρατηγική για να αποκτά παιδιά: ως ιδιώτης δωρητής σπέρματος, διαφημίζει τις υπηρεσίες του μέσω σελίδας στο Facebook. Είναι ένας από τους πολλούς εκτός ρύθμισης» δωρητές που εφαρμόζουν τη λεγόμενη φυσική γονιμοποίηση, δηλαδή, κανονική σεξουαλική επαφή ή μερική, που περιλαμβάνει επαφή μόνο τη στιγμή της εκσπερμάτωσης.

Παρότι αυτή η πρακτική δεν εφαρμόζεται σε κανένα νομικά κατοχυρωμένο κέντρο δωρεάς σπέρματος, ο Άλμπον υποστηρίζει πως το σεξ είναι ο καλύτερος τρόπος γονιμοποίησης, ισχυριζόμενος χωρίς αποδείξεις ότι το φρέσκο σπέρμα και ορισμένες στάσεις αυξάνουν την πιθανότητα εγκυμοσύνης.

Από τότε που μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2020, ο Άλμπον έχει αποκτήσει περίπου 40 παιδιά. Η πλειονότητα βρίσκεται στις ΗΠΑ ή στην Αργεντινή, όπου εργαζόταν παλαιότερα ως μεταφραστής.

Παρόλο που, σύμφωνα με πληροφορίες, διατηρεί επαφή με περίπου 60 από τα παιδιά του μέσω δωρεάς σπέρματος και βλέπει ένα από αυτά κάθε εβδομάδα, έχει αποξενωθεί από τα δύο παιδιά που απέκτησε στον 30ετή γάμο του με την πρώην σύζυγό του εξαιτίας του σεξουαλικού του "χόμπι".

Η «δωρεά σπέρματος» του Άλμπον αποκαλύφθηκε τον Φεβρουάριο, όταν ένας Ουαλός δικαστής δημοσιοποίησε το όνομά του σε απόφαση, για να προειδοποιήσει τις γυναίκες σχετικά με τις πρακτικές του. Χρεώνοντας 133 δολάρια ανά συνεδρία συν τα έξοδα, χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Joe Donor.

Ο αναπληρωτής δικαστής του Ανώτερου Δικαστηρίου, Τζόναθαν Φέρνες KC, τον επέκρινε για «παντελή έλλειψη ευαισθησίας ή ενσυναίσθησης» — κατηγορία την οποία ο Άλμπον απέρριψε.

Ο Άλμπον πρόσθεσε ότι, ως ιδιώτης δωρητής σπέρματος, έχει το δικαίωμα να παραμείνει ανώνυμος.

«Είπε ότι δημοσιοποίησε το όνομά μου για να προστατεύσει τις γυναίκες από εμένα», συνέχισε ο Άλμπον, «αλλά αυτό απλώς με έκανε γνωστό σε ακόμα περισσότερους ανθρώπους που ήθελαν τη βοήθειά μου».



Πηγή: skai.gr

