Δεκάδες είναι οι νεκροί και οι τραυματίες από νέο βομβαρδισμό των Ισραηλινών τα ξημερώματα στην Τζαμπάλια, στη βόρεια Γάζα, περίπου 10 μέρες μετά τον βομβαρδισμό πολυκατοικίας στη Μπέιτ Λαχία με τουλάχιστον 100 νεκρούς, που προκάλεσε την παγκόσμια κατακραυγή.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές του θύλακα, βομβαρδίστηκε ένα κτίριο κατοικιών σε καταυλισμό εκτοπισμένων το οποίο, σύμφωνα με ντόπιους, φιλοξενούσε τουλάχιστον 30 άτομα.

Locals prepare their victims for burial following the horrific Israeli massacre against the Alloush family home in Jabalia, which resulted in 33 innocent civilians killed, including 13 children. pic.twitter.com/jrvU7aegYa — Quds News Network (@QudsNen) November 10, 2024

Πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν περίπου δώδεκα πτώματα τυλιγμένα σε κουβέρτες και πεσμένα στο έδαφος σε ένα νοσοκομείο.

Το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA και τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών σε 32 - ανάμεσά τους 13 παιδιά.

Προσοχή - ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

⚡Israel just bombed a family home right now in Jabalia Al-Balad, Northern Gaza.



According to initial reports at least 32 Palestinians killed, dozens wounded and dozens under the rubble.



There is no active civil defense or ambulances to save the injured. pic.twitter.com/Zs0mfY8Dpf — حسنوز زمان (@hassanuz_) November 10, 2024

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, σε ισραηλινή επιδρομή στην πόλη της Γάζας, χτυπήθηκε ένα σπίτι στη συνοικία Σάμπρα.

Από τον βομβαρδισμό σκοτώθηκε ο Wael Al-Khour, έναν αξιωματούχος του υπουργείου Πρόνοιας της Χαμάς, και άλλα επτά μέλη της οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένης της γυναίκας και των παιδιών του.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Τζαμπάλια, στην Μπέιτ Λάχια και στην Μπέιτ Χανούν στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να εξουδετερώσει ενόπλους της Χαμάς που εξαπολύουν επιθέσεις από τις πόλεις αυτές, αλλά και να προλάβει ενδεχόμενη ανασυγκρότησή τους.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έχουν ανακοινώσει την εξουδετέρωση εκατοντάδων ενόπλων στις περιοχές αυτές, από την έναρξη της νέας πολεμικής επιχείρησης.

