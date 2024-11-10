Λογαριασμός
Νέα αιματοχυσία αμάχων τα ξημερώματα στη Γάζα – Βομβαρδίστηκε πολυκατοικία

Το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA  κάνει λόγο για 32 νεκρούς, ανάμεσά τους 13 παιδιά - Σκληρές εικόνες στο διαδίκτυο

αμαχοι

Δεκάδες είναι οι νεκροί και οι τραυματίες από νέο βομβαρδισμό των Ισραηλινών τα ξημερώματα στην Τζαμπάλια, στη βόρεια Γάζα, περίπου 10 μέρες μετά τον βομβαρδισμό πολυκατοικίας στη Μπέιτ Λαχία με τουλάχιστον 100 νεκρούς, που προκάλεσε την παγκόσμια κατακραυγή. 

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές του θύλακα, βομβαρδίστηκε ένα κτίριο κατοικιών σε καταυλισμό εκτοπισμένων το οποίο, σύμφωνα με ντόπιους, φιλοξενούσε τουλάχιστον 30 άτομα.

Πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν περίπου δώδεκα πτώματα τυλιγμένα σε κουβέρτες και πεσμένα στο έδαφος σε ένα νοσοκομείο. 

Το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA και τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς ανεβάζουν  τον αριθμό των νεκρών σε 32 - ανάμεσά τους 13 παιδιά

Προσοχή - ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, σε ισραηλινή επιδρομή στην πόλη της Γάζας, χτυπήθηκε ένα σπίτι στη συνοικία Σάμπρα.

Από τον βομβαρδισμό σκοτώθηκε ο Wael Al-Khour, έναν αξιωματούχος του υπουργείου Πρόνοιας της Χαμάς, και άλλα επτά μέλη της οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένης της γυναίκας και των παιδιών του. 

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Τζαμπάλια, στην Μπέιτ Λάχια και στην Μπέιτ Χανούν στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να εξουδετερώσει ενόπλους της Χαμάς που εξαπολύουν επιθέσεις από τις πόλεις αυτές, αλλά και να προλάβει ενδεχόμενη ανασυγκρότησή τους.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έχουν ανακοινώσει την εξουδετέρωση εκατοντάδων ενόπλων στις περιοχές αυτές, από την έναρξη της νέας πολεμικής επιχείρησης.

