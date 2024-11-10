Βίντεο από παλαιότερους βασανισμούς Παλαιστίνιων από τη Χαμάς δημοσίευσαν σήμερα οι IDF, λίγες ώρες μετά το νέο μακελειό αμάχων σε βομβαρδισμό κατοικιών στην Τζαμπάλια.

Το υλικό πιστεύεται ότι είναι από το 2018 - 2020 και ανακτήθηκε σε πρόσφατη επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας. Στα πλάνα φαίνονται αλυσοδεμένοι παλαιστίνιοι κρατούμενοι με κουκούλες, σε γραφεία ή κελιά, να υπόκεινται σε βασανιστήρια και ξυλοδαρμούς.

«Κατά τη διάρκεια της χερσαίας δραστηριότητας στη Λωρίδα της Γάζας, οι δυνάμεις του IDF και του ISA αποκάλυψαν βίντεο που αποδεικνύουν τη σοβαρή κακοποίηση του άμαχου πληθυσμού από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.

Δείτε ΕΔΩ το βίντεο

Το υλικό αποκαλύπτει τις βάναυσες μεθόδους της Χαμάς για ανάκριση αμάχων, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συστηματική καταπίεση κατοίκων που είναι ύποπτοι ότι αντιτίθενται στην εξουσία της οργάνωσης» αναφέρει η ανακοίνωση των IDF.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.