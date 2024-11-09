Ρώμη: Έκλεψαν πανάκριβες επώνυμες τσάντες

Τσάντες αξίας 140.000 ευρώ αφαίρεσαν άγνωστοι κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τον οίκο μόδας Valentino, στην πλατεία Piazza di Spagna, στη Ρώμη.

Ιδιωτικοί αστυνομικοί αντιλήφθηκαν ότι έλειπε μεγάλο μέρος του εμπορεύματος, κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί.

Τον περασμένο Ιανουάριο, στην διπλανή όδο Via dei Condotti, σπείρα είχε "εξαφανίσει" τιμαλφή αξίας 500.000 ευρώ.Οι δράστες είχαν εισέλθει στο κατάστημα από το υπόγειο της πολυκατοικίας, ανοίγοντας τρύπα στο πάτωμα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών από αστυνομικούς της περιοχής Τρέβι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.