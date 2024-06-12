Ρεκόρ θερμοκρασιών καταγράφονται σε τμήματα της βόρειας και της κεντρικής Κίνας αυτήν την εβδομάδα, την ώρα που έντονη ξηρασία στο ανατολικό τμήμα της χώρας απειλεί επίσης τις σοδειές και καθώς χώρες σε όλη την Ασία ετοιμάζονται για άλλο ένα καλοκαίρι με ακραία ζέστη.

Η Κίνα αντιμετωπίζει υψηλές θερμοκρασίες για μέρες, με το θερμόμετρο να αναμένεται να φτάσει έως και 42 βαθμούς Κελσίου στη βόρεια επαρχία Χεμπέι σήμερα, σύμφωνα με την κρατική μετεωρολογική υπηρεσία.

Το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο (NMC) προειδοποίησε επίσης αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ για τον αντίκτυπο της ανόδου της θερμοκρασίας στον ενεργειακό εφοδιασμό, την παραγωγή των καλλιεργειών και την υγεία των ανθρώπων.

Η Κίνα αντιμετωπίζει ασυνήθιστα ζεστό καιρό για μεγάλο μέρος του έτους, καταγράφοντας μέσες θερμοκρασίες από τον Μάρτιο ως τον Μάιο που έφταναν στα υψηλότερα επίπεδα από τότε που άρχισαν να τηρούνται αρχεία το 1961, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Πάνω από 20 μετεωρολογικοί σταθμοί στην βόρεια επαρχία Χεμπέι και στην ανατολική Σαντόνγκ κατέγραψαν υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή τις πρώτες 10 μέρες του Ιουνίου, ανακοίνωσε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα το NMC.

Και το βόρειο τμήμα της Ινδίας βρίσκεται εν μέσω παρατεταμένου κύματος ζέστης, με θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 50 βαθμούς Κελσίου στα τέλη Μαΐου. Η χώρα κατέγραψε σχεδόν 25.000 κρούσματα θερμοπληξίας και 56 θανάτους από τον Μάρτιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του εθνικού της κέντρου ελέγχου των ασθενειών την 1η Ιουνίου.

Υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφηκαν σε μεγάλα τμήματα της Ασίας τον Απρίλιο, προκαλώντας τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων, ζημιά στις σοδειές και αναγκάζοντας τις αρχές να κλείσουν τα σχολεία. Επιστήμονες δηλώνουν ότι τα κύματα καύσωνα επιδεινώνονται και γίνονται πιο πιθανά λόγω της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.

Οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν ως τις 20 Ιουνίου στη βόρεια Κίνα, όπου ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει ιστορικά υψηλά επίπεδα στην Χεμπέι, την Σανσί, όπως και την κεντρική επαρχία Χενάν, σύμφωνα με το NMC.

Στην κομητεία Μενγκίν στην Σαντόνγκ, οι τοπικές αρχές χρειάστηκε να καταφύγουν σε μέτρα όπως η δημιουργία τεχνητής βροχής για να καταπολεμήσουν μια ασυνήθιστα έντονη ξηρασία φέτος, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: skai.gr

