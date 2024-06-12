Η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι στρατιώτες και ναύτες από τον βόρειο στρατιωτικό τομέα του Λένινγκρνατ που συνορεύει με τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ Νορβηγία, Φινλανδία, Πολωνία, Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία συμμετείχαν σε γυμνάσια για την ανάπτυξη τακτικών πυρηνικών όπλων.

Η κίνηση φαίνεται να διευρύνει τον γεωγραφικό χώρο που είχε προηγουμένως ανακοινωθεί για τα γυμνάσια ώστε να περιλάβει στρατιώτες από στρατιωτικούς τομείς που καλύπτουν σχεδόν όλη την έκταση των ευρωπαϊκών συνόρων της Ρωσίας, από τον Αρκτικό ωκεανό μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε τα γυμνάσια, τα οποία ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα πως θα πραγματοποιούνταν στον Νότιο στρατιωτικό τομέα στα σύνορα με την Ουκρανία, έπειτα από ενδείξεις, όπως τις χαρακτήρισε η Ρωσία, από Δυτικούς αξιωματούχους ότι θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να χτυπήσει βαθιά μέσα στη Ρωσία χρησιμοποιώντας δυτικά όπλα.

«Το προσωπικό της μονάδας πυραύλων του Στρατιωτικού Τομέα του Λένινγκραντ εξασκείται σε αποστολές εκπαίδευσης μάχης», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωση σχετικά με τα γυμνάσια.

Αυτά περιελάμβαναν εξασφάλιση ειδικών πυρομαχικών εκπαίδευσης για το επιχειρησιακό-τακτικό σύστημα πυραύλων Iskander-M, εφοδιασμό οχημάτων εκτόξευσης με αυτά και προώθησή τους μυστικά στην καθορισμένη περιοχή θέσης για να ετοιμαστούν για εκτοξεύσεις πυραύλων, πρόσθεσε.

«Τα πληρώματα των πλοίων του πολεμικού ναυτικού που ενεπλάκησαν στην εκπαίδευση θα εφοδιάσουν ναυτικούς πυραύλους κρουζ με ειδικές ψεύτικες εκρηκτικές κεφαλές και θα εισέλθουν σε καθορισμένες περιοχές περιπολίας», ανέφερε το υπουργείο.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δείχνει ένα κινητό σύστημα πυραύλων να κατευθύνεται σε έναν αγρό καθώς και μια ρουκέτα που φορτώνεται σε πολεμικό πλοίο.

Η Ρωσία δήλωσε χθες, Τρίτη, πως ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο των γυμνασίων εξάσκησης στην ανάπτυξη τακτικών πυρηνικών όπλων μαζί με Λευκορώσους στρατιώτες.

Ο στρατιωτικός τομέας του Λένινγκραντ εκτείνεται από τα σύνορα με τη Νορβηγία στον βορρά μέχρι τη Λευκορωσία και περιλαμβάνει τον Βόρειο Στόλο και τον θύλακα του Καλίνινγκραντ στη Βαλτική θάλασσα ανάμεσα στη Λιθουανία και την Πολωνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

