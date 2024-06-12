Όταν κόβεται το ρεύμα και σταματά να δουλεύει το ασανσέρ, το ζευγάρι των Ουκρανών Μαρίνα και Βαλέρι Τκάλιτς αφήνουν το παιδικό καροτσάκι στο ισόγειο και κουβαλούν στην αγκαλιά τους τον 2 μηνών γιο τους για 12 ορόφους για να φθάσουν στο διαμέρισμά τους.

Και μόλις οι αρχές στο Κίεβο ενημερώνουν τους κατοίκους για επικείμενες προγραμματισμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση, το ζευγάρι των Ουκρανών σπεύδει να κάνει μπάνιο τον μικρό Μαριάν και να ετοιμάσει το φαγητό της οικογένειας πριν σβήσουν τα φώτα και κοπεί το νερό.

Τέτοιες διακοπές γίνονται ολοένα και πιο συχνές για τους περίπου τρία εκατομμύρια κατοίκους της πόλης, αφότου η Ρωσία άρχισε να σφυροκοπά το ενεργειακό σύστημα της χώρας στα τέλη Μαρτίου, πλήττοντας το ήμισυ της δυναμικότητάς της για παραγωγή ενέργειας.

Σε σκηνές που θυμίζουν τον χειμώνα του 2023, οι δρόμοι είναι συχνά βυθισμένοι στο σκοτάδι, ο πνιχτός ήχος ιδιωτικών γεννητριών ακούγεται και πάλι στο Κίεβο και οι κάτοικοι κουβαλούν μαζί τους φακούς για να μετακινηθούν.

«Η βασική πρόκληση είναι η έλλειψη νερού», δήλωσε ο 34χρονος Βαλέρι Τκάλιτς, στο Reuters από το σπίτι του στο Κίεβο όπου οι αντλίες νερού δεν μπορούν να φθάσουν στα υψηλότερα πατώματα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

«Για το μαγείρεμα, αναγκαστήκαμε επίσης να προσαρμοστούμε και να αγοράσουμε μια μικρή εστία υγραερίου για να ζεσταίνουμε διάφορα πράγματα», δήλωσε ο ίδιος. «Με το μωρό, όλο αυτό περιπλέκει σοβαρά την καθημερινότητά μας».

Πολλοί Ουκρανοί φοβούνται ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί όσο θα πλησιάζει ο χειμώνας, με τις ρωσικές δυνάμεις να έχουν το πάνω χέρι στο πεδίο της μάχης και να εντείνουν τις επιθέσεις με πυραύλους και drones σε θερμικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

Η Μόσχα λέει ότι οι ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας είναι νόμιμος στρατιωτικός στόχος και αρνείται τη στοχοθέτηση αμάχων. Χιλιάδες Ουκρανοί έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις σε πολυκατοικίες, σχολεία και νοσοκομεία από τις αρχές του 2022.

Τις πρώτες του νύχτες στο σπίτι, ο Μαριάν κοιμήθηκε στον διάδρομο του διαμερίσματος αντί σε ένα υπνοδωμάτιο, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος στην περίπτωση που θα δεχόταν πλήγμα η πολυκατοικία.

«Ακόμα και οι αεροπορικές επιθέσεις, τις οποίες συνηθίσαμε και οι οποίες αποτελούν τεράστιο κίνδυνο για την οικογένεια --που έγινε χειρότερος με τον ερχομό του μωρού-- με ενοχλούν λιγότερο από τα μπλακάουτ», δήλωσε ο Τκάλιτς. «Τα μπλακάουτ είναι τα χειρότερα».

Οι προειδοποιήσεις για επικείμενες διακοπές στην ηλεκτροδότηση προκαλούν έντονη δραστηριότητα στο νοικοκυριό: «Πρέπει να γεμίσουμε τα μπουκάλια του νερού, να κάνουμε μπάνιο το μωρό και να μαγειρέψουμε».

Ο ίδιος και η σύζυγός του κάνουν ήδη τον προγραμματισμό τους για το φθινόπωρο και το χειμώνα στην περίπτωση που συνεχιστούν οι διακοπές, αλλά σκέπτονται επίσης να μετακομίσουν σε πιο δυτικές περιοχές όπου τα προβλήματα από πυραυλικές επιθέσεις είναι συνήθως λιγότερο συχνά.

Μακροπρόθεσμες βλάβες

Ενώ η Ρωσία κλιμακώνει την επίθεσή της κατά της ενεργειακής παραγωγικής ικανότητας της Ουκρανίας, το Κίεβο προσπαθεί να διασφαλίσει αρκετά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας από τους δυτικούς συμμάχους για να προστατευτεί.

Καθώς η χώρα κάνει έκκληση για επιπλέον συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και περιμένει την στρατιωτική βοήθεια από τις ΗΠΑ, που έχει καθυστερήσει, τα ρωσικά drones και οι πύραυλοι έχουν προκαλέσει ζημιές άνω του 1 δισ. δολαρίων.

Οι ουκρανικές αρχές δηλώνουν ότι οι εαρινές επιθέσεις έχουν θέσει εκτός λειτουργίας το ήμισυ της ενεργειακής παραγωγικής ικανοτητας της χώρας και έχουν προκαλέσει μακροπρόθεσμες βλάβες που μπορεί να σημαίνουν διακοπές ηλεκτροδότησης για τα επόμενα χρόνια.

Κάποιοι κάτοικοι του Κιέβου έμειναν χωρίς ρεύμα για πάνω από πέντε ώρες την ημέρα την περασμένη εβδομάδα λόγω των προβλημάτων στο ενεργειακό σύστημα, η χειρότερη κατάσταση στην πρωτεύουσα από τον περασμένο χειμώνα.

Για τον καλλιτέχνη Γεβχέν Κλιμένκο, φίλο των Τκαλίτς που επίσης ζει στο Κίεβο, οι διακοπές ρεύματος έχουν επιφέρει αλλαγή στον τρόπο που εργάζεται.

Ο 29χρονος ξυπνά τώρα τα ξημερώματα για να ζωγραφίσει με φυσικό φως, αλλάζοντας το συνηθισμένο νυχτερινό του ωράριο τώρα που οι διακοπές ρεύματος είναι τόσο συχνές.

Πρόσφατα άρχισε πάλι να δουλεύει πάνω στο μισοτελειωμένο πορτραίτο του δημοφιλούς πρώην επικεφαλής του ουκρανικού στρατού Βαλέρι Ζαλούζνι και ελπίζει ότι τα έσοδα από αυτό θα τον βοηθήσουν να συγκεντρώσει κεφάλαια για να αγοράσει εξοπλισμό που θα στηρίξει τον στρατό της χώρας.

Σε επισκέψεις κοντά στις γραμμές του μετώπου, ο Κλιμένκο δήλωσε ότι συνάντησε Ουκρανούς που ζουν σε πολύ χειρότερες συνθήκες από τον ίδιο.

«Καταλαβαίνεις ότι τα πάντα εδώ είναι άνευ σημασίας», δήλωσε. «(Στο μέτωπο), είναι πολύ πιο δύσκολο. Άρα επιστρέφεις πίσω, βλέπεις ότι δεν υπάρχει ρεύμα και απλά λες ‘γ….το'».

Πηγή: skai.gr

