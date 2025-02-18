Ριάντ: Το Κρεμλίνο προσέφερε συμφωνία για τους ρωσικούς φυσικούς πόρους στον Τραμπ

Το Κρεμλίνο προσέφερε «γλυκό» στην ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ στο Ριάντ σύμφωνα με τους Moscow Times. Μια συμφωνία για τους ρωσικούς φυσικούς πόρους στην Αρκτική.



Ο Κίριλ Ντιμίτριεφ, επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, δήλωσε ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται για κοινά πρότζεκτ με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Αρκτική. Τόνισε επίσης με νόημα ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες συνήθιζαν να διατηρούν μια «πολύ επιτυχημένη επιχείρηση» στη Ρωσία, αλλά έχασαν περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω των κυρώσεων.



«Πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψουν, γιατί να εγκαταλείψουν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση στους ρωσικούς φυσικούς πόρους που τους έδωσε η Ρωσία;» διερωτήθηκε ο Ντμίτριεφ, ο οποίος διατηρεί στενές σχέσεις με τους Αμερικανούς αξιωματούχους του Τραμπ.



Πριν από την έναρξη του πλήρους πολέμου στην Ουκρανία, η ExxonMobil ήταν η μόνη μεγάλη αμερικανική εταιρεία που συμμετείχε στην παραγωγή πετρελαίου στη Ρωσία. Κατείχε το 30% του έργου Sakhalin-1, αλλά μετά την επιβολή κυρώσεων, ανακοίνωσε την απόσυρσή της. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να πουλήσει το μερίδιό της και το Κρεμλίνο παρέτεινε την προθεσμία δύο φορές, την τελευταία φορά μέχρι το τέλος του 2026.



Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μεγάλες αμερικανικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών πετρελαιοειδών όπως οι Halliburton, Schlumberger και Baker Hughes ανακοίνωσαν επίσης την αποχώρησή τους από τη ρωσική αγορά. Χάρη στην τεχνολογική τους υποστήριξη, η Ρωσία μπόρεσε να ξαναρχίσει την παραγωγή μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.



Από πλευράς του ο Βλαντίμιρ Πούτιν απαίτησε ότι έως το 2025, η χώρα θα έπρεπε να έχει αναπτύξει τις δικές της τεχνολογίες γεωτρήσεων και εξερεύνησης υδρογονανθράκων και ότι το μερίδιό τους θα πρέπει να φτάσει το 80%.



Ωστόσο, στην πραγματικότητα, περισσότερο από το ήμισυ του εξοπλισμού για φράκινγκ, μια τεχνολογία που επιτρέπει την αυξημένη ανάκτηση και εξόρυξη δυσπρόσιτου πετρελαίου με τη χρήση πεπιεσμένου νερού και χημικών, εξακολουθεί να παρέχεται από «μη φιλικές» χώρες. Και ορισμένα εξαρτήματα, όπως τα περιστροφικά συστήματα διεύθυνσης, είναι 100% εισαγόμενα.

Ρελάνς στο Κίεβο;

Η ρωσική προσφορά υπενθυμίζει την αντίστοιχη της ουκρανικής κυβέρνησης. Για να κερδίσει τον Τραμπ που θέλει να διεκδικήσει τη Γροιλανδία για τα τεράστια αποθέματα πρώτων υλών και τη στρατηγική της θέση στην Αρκτική, το Κίεβο εδώ και μήνες τονίζει ότι τα πλούσια κοιτάσματά του -από τιτάνιο μέχρι γραφίτης- θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις ΗΠΑ να υπερισχύσει της Κίνας στον παγκόσμιο αγώνα για πόρους.

Ο Τραμπ «τσίμπησε το δόλωμα», και πρόσφατα είπε ότι σχεδίαζε να κάνει μια συμφωνία με την Ουκρανία «όπου θα εξασφαλίσουν αυτά που τους παρέχουμε με τα υλικά σπάνιων γαιών και άλλους πόρους». Ωστόσο, έως στιγμής συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί παρά τις σχετικές εντατικές διαβουλεύσεις.

Πηγή: skai.gr

