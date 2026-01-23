Ανακοινώθηκε το φιλικό Ουγγαρία-Ελλάδα: Η ημέρα και η ώρα του αγώνα

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του φιλικού Ουγγαρία-Ελλάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

Ανακοινώνεται η διεξαγωγή φιλικού αγώνα της Εθνικής ανδρών με την αντίστοιχη της Ουγγαρίας, ύστερα από συμφωνία των δύο Ομοσπονδιών. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τρίτη στις 31 Μαρτίου 2026 στην Puskas Arena της Βουδαπέστης, με προγραμματισμένη ώρα έναρξης 20:00 (Ελλάδας).

Στο γήπεδο, το οποίο θα φιλοξενήσει στις 30 Μαΐου 2026 τον φετινό τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, του Champions League, η Εθνική Ομάδα επιστρέφει ύστερα από 4 χρόνια (20/11/2022), όταν η οικοδέσποινα, Ουγγαρία, επικράτησε 2-1 της Ελλάδας σε φιλικό παιχνίδι. Οι δύο Ομάδες έχουν αναμετρηθεί συνολικά 23 φορές σε όλες τις διοργανώσεις και σε φλικούς αγώνες, με την Ελλάδα να υπερτερεί με 10 νίκες έναντι 7 των Μαγυάρων, ενώ 6 αγώνες έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλοι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.