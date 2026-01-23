Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η τριμερής συνάντηση HΠΑ - Ουκρανίας - Ρωσίας στο Αμπού Ντάμπι, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η θέση της Μόσχας είναι γνωστή και ότι ο ουκρανικός στρατός πρέπει να αποχωρήσει από ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, σημειώνει το Reuters.

«Είναι γνωστό ότι η θέση της Ρωσίας είναι ότι η Ουκρανία και οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πρέπει να αποχωρήσουν από την περιοχή του Ντονμπάς, πρέπει να αποσυρθούν από εκεί. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική προϋπόθεση», σημείωσε ο Πεσκόφ.

«Οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι θα πραγματοποιηθούν σήμερα και θα συνεχιστούν αύριο, εάν χρειαστεί», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Πηγή: skai.gr

