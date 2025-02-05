Ουκρανία: Δελέασε τον Τραμπ με τις πολύτιμες γαίες – Ο πρόεδρος «τσίμπησε το δόλωμα»

Μετά από χρόνια προσπαθειών το Κίεβο συνειδητοποίησε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν πιο πιθανό να πιστέψει ότι η Ουκρανία αξίζει να σωθεί λόγω του άφθονου ορυκτού της πλούτου.

Για να κερδίσει έναν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, που θέλει να διεκδικήσει τη Γροιλανδία για τα τεράστια αποθέματα πρώτων υλών και τη στρατηγική της θέση στην Αρκτική, το Κίεβο εδώ και μήνες τονίζει ότι τα πλούσια κοιτάσματά του -από τιτάνιο μέχρι γραφίτης- θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον Τραμπ να υπερισχύσει της Κίνας στον παγκόσμιο αγώνα για πόρους.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ «τσίμπησε το δόλωμα», και είπε ότι σχεδίαζε να κάνει μια συμφωνία με την Ουκρανία «όπου θα εξασφαλίσουν αυτά που τους παρέχουμε με τα υλικά σπάνιων γαιών και άλλους πόρους».

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς είδε την κίνηση να συνδεθεί η μελλοντική αμερικανική στρατιωτική βοήθεια σε αντάλλαγμα την πρόσβαση σε ορυκτά ως «αποτρόπαια συναλλαγή» και την επέκρινε ως «πολύ εγωιστική, πολύ εγωκεντρική».

Το Κίεβο συνειδητοποιεί, ωστόσο, ότι η εστίαση στα ορυκτά του είναι ζωτικής σημασίας για τη συνεχιζόμενη υποστήριξη των ΗΠΑ - και ως εκ τούτου την επιβίωση της χώρας - και έτσι προσάρμοσε σκόπιμα το μήνυμά του στα εμπορικά ένστικτα του Τραμπ. Γνωρίζοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν θα ευαισθητοποιούνταν από «εκκλήσεις για την προστασία της δημοκρατίας», το Κίεβο έπαιξε «το χαρτί» του κινδύνου τα πολύτιμα μέταλλα, που είναι ζωτικής σημασίας για τις βιομηχανικές και στρατιωτικές τεχνολογίες, να πέσουν στα χέρια της Μόσχας - και συνακόλουθα της Κίνας.

«Συνολικά, αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα», δήλωσε στο Politico ο Ολεξάντρ Μερέζκο, επικεφαλής της επιτροπής εξωτερικών σχέσεων στο ουκρανικό κοινοβούλιο. «Νομίζω ότι ο Τραμπ έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ότι υπάρχει ο κίνδυνος οι στρατηγικοί πόροι της Ουκρανίας, εάν δεν βοηθηθούν, να καταλήξουν στα χέρια αυταρχικών καθεστώτων και να ενισχύσουν αυτά τα καθεστώτα. Και όχι μόνο η Ρωσία, αλλά και ο στρατηγικός της εταίρος, η Κίνα», πρόσθεσε.

Ενώ αρχικά φοβόταν πολύ ότι η κυβέρνηση του Τραμπ απλώς θα γύριζε την πλάτη της στην Ουκρανία, το Κίεβο έχει τώρα κάποιους λόγους για πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία. Η πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία σε αντάλλαγμα για ορυκτά ακολουθεί το κάλεσμά του στον Ρώσο δικτάτορα Βλαντίμιρ Πούτιν τον περασμένο μήνα ότι θα έπρεπε να τερματίσει τον «γελοίο πόλεμο» διαφορετικά θα αντιμετωπίσει πολύ σκληρότερες κυρώσεις.

Η Ουκρανία δεν χάνει χρόνο στην προσπάθεια να κλείσει μια συμφωνία με τον Τραμπ. Ώρες μετά την επιβεβαίωση από το Κογκρέσο ότι ο Κρις Ράιτ, ιδρυτής εταιρείας υπηρεσιών πετρελαιοειδών, αναλαμβάνει υπουργός Ενέργειας του Τραμπ, ο Ουκρανός ομόλογός του Χέρμαν Χαλουστσένκο του έστειλε μια επιστολή ευχαριστώντας τις ΗΠΑ για τη στρατηγική τους συνεργασία, και λέγοντας ότι το 50% της κρίσιμης ενεργειακής υποδομής της Ουκρανίας έχει καταστραφεί και ότι θα ήταν σημαντικό για τον Τραμπ να διατηρήσει την πίεση στη Μόσχα.

Στην επιστολή, της οποίας έλαβε γνώση το Politico, ο Χαλουστσένκο είπε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την κυβέρνηση Τραμπ για να δημιουργήσει ένα στρατηγικό εμπορικό μερίδιο για τις ΗΠΑ στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι η χώρα διαθέτει μερικά από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου, ουρανίου και άλλων φυσικών πόρων στον κόσμο.

Πώς η Ουκρανία τράβηξε την προσοχή του Τραμπ

Η Ουκρανία έχει καταθέσεις 22 από τα 50 ορυκτά που οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει ως κρίσιμα (από τη λίστα 34 ειδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει 25 από αυτά). Η χώρα είναι ιδιαίτερα πλούσια σε γραφίτη, λίθιο, τιτάνιο, βηρύλλιο και ουράνιο, σύμφωνα με το Ουκρανικό Υπουργείο Προστασίας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Οι πόροι είναι απαραίτητοι για την κατασκευή μπαταριών, συστημάτων ραντάρ και τεθωρακισμένων - κλειδί για την αμυντική και τεχνολογική βιομηχανία - και θα συμβάλουν σε κάποιο βαθμό στη μείωση της εξάρτησης των ΗΠΑ από τα κινεζικά ορυκτά.

Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν από καιρό αναγνωρίσει τη στρατηγική αξία των πόρων της Ουκρανίας. «Δεν θέλω να δώσω αυτά τα χρήματα και αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στον Πούτιν για να τα μοιραστεί με την Κίνα», δήλωσε πέρυσι ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ. «Αν βοηθήσουμε την Ουκρανία τώρα, μπορεί να γίνει ο καλύτερος επιχειρηματικός εταίρος που ονειρευόμασταν ποτέ».

Τα αποθέματα τιτανίου της Ουκρανίας βρίσκονται «στο κορυφαίο επίπεδο», παρατήρησε ένας Ευρωπαίος ειδικός στις πρώτες ύλες που μίλησε στο Politico υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Οι Ουκρανοί προφανώς αναζητούν οτιδήποτε προσελκύει την προσοχή του Τραμπ. Και αυτό σίγουρα έχει τραβήξει την προσοχή του».

Το επιχείρημα των πόρων «είναι πολύ εύπεπτο για τον Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνηση Τραμπ όσον αφορά την αξία της Ουκρανίας», σχολίασε ο Ντάνιελ Βάιντιτς, Ρεπουμπλικανός ειδικός στην εξωτερική πολιτική που τώρα συμβουλεύει τις ουκρανικές κρατικές υπηρεσίες υπό την ιδιότητά του ως πρόεδρος του λόμπι Yorktown Solutions.

«Ενώ για πολλούς ανθρώπους στην προηγούμενη κυβέρνηση η υποστήριξη της Ουκρανίας αφορούσε την ελευθερία και τη δημοκρατία, αυτό δεν έχει απήχηση στον Τραμπ... χρειαζόμαστε άλλους λόγους για να τους προσελκύσουμε γιατί η υποστήριξη της Ουκρανίας και ο αγώνας για την Ουκρανία έχει νόημα».

Διαισθανόμενος την απειλή, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επέκρινε την Τρίτη την πρόταση του Τραμπ, λέγοντας: «Αν λέμε τα πράγματα ως έχουν, αυτή είναι μια πρόταση για αγορά βοήθειας — με άλλα λόγια, όχι για να την δώσουμε άνευ όρων ή για κάποιους άλλους λόγους, αλλά συγκεκριμένα για να την παρέχουμε σε εμπορική βάση».

Σίγουρα είναι.

Εξόρυξη ανάμεσα στις νάρκες

Ήδη από τον Σεπτέμβριο, αρκετούς μήνες πριν ο Τραμπ κερδίσει τις εκλογές στις ΗΠΑ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι άρχισε να προωθεί την ιδέα ότι ήταν προς το οικονομικό συμφέρον της Αμερικής (και άλλων) να βοηθήσει το Κίεβο να απωθήσει την επίθεση της Ρωσίας και να ανακτήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των εδαφών του.

Στο λεγόμενο σχέδιο νίκης του, ο Ζελένσκι πρόσφερε στους συμμάχους μια ειδική συμφωνία για την κοινή προστασία και επένδυση στους φυσικούς πόρους της Ουκρανίας και κρίσιμα μέταλλα αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων ουρανίου, τιτανίου, λιθίου, γραφίτη και άλλων.

Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Πολλοί από τους πόρους της Ουκρανίας είναι συγκεντρωμένοι στα ανατολικά και νότια της χώρας, στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από τον πόλεμο, οι οποίες είτε αμφισβητούνται είτε καταλαμβάνονται από τη Ρωσία. Μία από τις πιο πλούσιες σε πόρους περιοχές της Ουκρανίας, το Ντνιπροπετρόφσκ, απειλείται στην παρούσα φάση με τις ρωσικές δυνάμεις να σφίγγουν τον έλεγχο τους γύρω από το Ποκρόφσκ.

«Συνειδητοποιεί ο Τραμπ ότι οι περιοχές όπου εμφανίζονται σπάνιες γαίες είναι σε μεγάλο βαθμό κατεχόμενες και πρέπει να απελευθερωθούν;» αναρωτήθηκε ο Μάικλ Γκόντσαρ, πρόεδρος του Κέντρου Παγκόσμιων Μελετών Strategy XXI ΜΚΟ. «Για αυτό χρειάζονται αμερικανικά όπλα και πραγματικά σκληρές κυρώσεις κατά του επιτιθέμενου».

Η συμφωνία θα έχει κόστος για την Ουκρανία — αλλά είναι πιθανό να αξίζει να το πληρώσει.

«Θα σήμαινε πολύ λιγότερο ορυκτό πλούτο στο μέλλον», είπε ο Πίτερ Ντίκινσον, συντάκτης του blog UkraineAlert στο Eurasia Center και εκδότης των περιοδικών Business Ukraine και Lviv Today. «Αλλά αμφιβάλλω ότι κάποιος ανησυχεί πολύ για αυτό», πρόσθεσε. «Σε σύγκριση με την εναλλακτική λύση της χώρας που σβήνει εντελώς από τον χάρτη, φαίνεται πράγματι πολύ καλή συμφωνία! Οι περισσότεροι Ουκρανοί φαίνονται σίγουρα να τη βλέπουν ως δυσάρεστη, αλλά σε τελική ανάλυση δεν έχουν εναλλακτική».

Ωστόσο, ερωτηθείς εάν οι Ουκρανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να δώσει στο Κίεβο ικανή στρατιωτική υποστήριξη για να τους βοηθήσει να ανακτήσουν εδάφη που κατέχονται από τους Ρώσους, ο Βάιντιτς, Ρεπουμπλικανός ειδικός εξωτερικής πολιτικής που τώρα ασκεί πιέσεις προς όφελος της Ουκρανίας, είπε ότι δεν έχει αυτή την εντύπωση. «Ούτε νομίζω ότι οι Ουκρανοί αξιωματούχοι πιστεύουν απαραιτήτως ότι αυτό σημαίνει ότι ο Τραμπ θα στηρίξει την Ουκρανία έως ότου ανακτήσει όλα εκείνα τα εδάφη όπου βρίσκονται ζωτικής σημασίας ορυκτά. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το κέντρο βάρους της σκέψης τους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.