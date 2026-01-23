Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε συζητήσεις για τη συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ, γράφοντας στο Truth Social ότι ίσως θα έπρεπε να δοκιμαστεί η συμμαχία με την επίκληση του Άρθρου 5 για την προστασία των νότιων συνόρων των ΗΠΑ από τις «εισβολές παράνομων μεταναστών», προκειμένου να απελευθερωθούν συνοριοφύλακες για άλλα καθήκοντα.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ αναφέρει στην ανάρτησή του στο Truth Social:

«Ίσως έπρεπε να θέσουμε το ΝΑΤΟ σε δοκιμασία: Να επικαλεστούμε το Άρθρο 5 και να αναγκάσουμε το ΝΑΤΟ να έρθει εδώ και να προστατεύσει τα νότια σύνορά μας από περαιτέρω εισβολές παράνομων μεταναστών, απελευθερώνοντας έτσι μεγάλο αριθμό συνοριοφυλάκων για άλλα καθήκοντα».

Η ανάρτηση αυτή έρχεται μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, όπου ο Ρούτε διαβεβαίωσε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι «θα είναι στο πλευρό» των ΗΠΑ σε περίπτωση επίθεσης. Ο Ρούτε τόνισε χαρακτηριστικά ότι η συλλογική άμυνα της Συμμαχίας αποτελεί «απόλυτη εγγύηση» και παρέθεσε το παράδειγμα της επέμβασης στο Αφγανιστάν μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Η έντονη αμφιβολία του Τραμπ για την αμοιβαιότητα της συλλογικής άμυνας έχει εκφραστεί επανειλημμένα τον Ιανουάριο, καθώς σε προηγούμενες δηλώσεις του αμφισβήτησε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ «θα είναι εκεί για τις ΗΠΑ αν τις έχουμε πραγματικά ανάγκη».

