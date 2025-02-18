Η G7 εξετάζει να επαναπροσδιορίσει το ανώτατο όριο τιμής που έχει επιβάλλει στο ρωσικό πετρέλαιο με στόχο να μειώσει τα έσοδα της Ρωσίας ασκώντας πρόσθετη πίεση στη Μόσχα ώστε να τερματίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Bloomberg News, που επικαλείται το προσχέδιο της κοινής ανακοίνωσης, τα έθνη της G-7 θα μπορούσαν να αναθέσουν στους υπουργούς Οικονομικών τους να επαναπροσδιορίσουν το όριο τιμής - που αυτή τη στιγμή ορίζεται στα 60 δολάρια το βαρέλι για το ρωσικό αργό πετρέλαιο - το οποίο εισήχθη για να περιορίσει την πρόσβαση του Κρεμλίνου στα πετροδολάρια που χρηματοδοτούν την εισβολή στην Ουκρανία.

Η κίνηση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μέρος των προσπαθειών να αυξηθεί το κόστος του πολέμου στην Ουκρανία για τη Μόσχα, ώστε η Ρωσία να «παρακινηθεί να διαπραγματευτεί μια ουσιαστική ειρήνη».

Δεν είναι σαφές σε αυτό το στάδιο αν όλα τα έθνη της G-7 υποστηρίζουν το προσχέδιο της κοινής ανακοίνωσης με τη σημερινή της μορφή και πιθανότατα θα αναθεωρηθεί καθώς οι διπλωμάτες συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις.

Οι ΗΠΑ προκάλεσαν κραδασμούς στις δυτικές πρωτεύουσες όταν επικοινώνησαν την περασμένη εβδομάδα ότι ήταν ανοιχτό να μιλήσουν απευθείας στη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε απάντηση, ορισμένοι ηγέτες της ΕΕ συγκεντρώθηκαν στο Παρίσι τη Δευτέρα για να συζητήσουν μια κοινή προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, φοβούμενοι ότι θα μείνουν εκτός.

Κριτική

Το ανώτατο όριο τιμής στο ρωσικό πετρελαίου επικρίθηκε έντονα όταν εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2022, καθώς ήταν πολύ εύκολο για τη Ρωσία να το παρακάμψει ενώ σχεδιάστηκε με στόχο κυρίως να διατηρήσει ροές πετρελαίου και καυσίμων της χώρας.

Αυτή η αντίληψη άλλαξε στις 10 Ιανουαρίου όταν η κυβέρνηση Μπάιντεν ενέταξε 161 δεξαμενόπλοια, δύο μεγάλους Ρώσους παραγωγούς πετρελαίου, αρκετούς εμπόρους και έναν βασικό ασφαλιστή των δεξαμενόπλοιων της χώρας στη «μαύρη λίστα».

Ο νέος υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ ​​Μπέσεντ μίλησε για ενίσχυση των μέτρων εάν η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι κάτι τέτοιο μπορεί να βοηθήσει στην επιτάχυνση της επίλυσης του πολέμου στην Ουκρανία.

Η G7 στοχεύει να δημοσιεύσει τη δήλωσή της στις 24 Φεβρουαρίου, στην επέτειο των 3 ετών από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το προσχέδιο αναφέρει ότι οι σύμμαχοι θα «αναγνωρίσουν» την «ετοιμότητα» του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συμμετάσχει σε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ προειδοποιεί ότι οι όροι του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για ειρήνη «μέχρι στιγμής ισοδυναμούν με την πλήρη συνθηκολόγηση της Ουκρανίας». Το προσχέδιο αναφέρει ότι οι σύμμαχοι σχεδιάζουν να συναντηθούν με τον Ζελένσκι στις 24 Φεβρουαρίου.

Οι σύμμαχοι θα ζητήσουν, σύμφωνα με το προσχέδιο, για μια «κοινή, εύλογη και δίκαιη ειρήνη δίκαιη, μια ειρήνη που θα έχει διάρκεια», η οποία θα συνεπάγεται «μια διαρκή εγγύηση ασφάλειας».

Οι σύμμαχοι θα διατηρήσουν τη γραμμή τους ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου «πρέπει να περιλαμβάνει την πλήρη συμμετοχή της Ουκρανίας».

Ο Τραμπ έχει πει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να στοχοποιήσουν τη Ρωσία με σημαντικές κυρώσεις εάν η Μόσχα δεν εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, σημαντικές αλλαγές στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ υπό την προεδρία Τραμπ θα μπορούσαν να σημαίνουν ότι πολλές από τις προτάσεις θα χαθούν στη διαπραγμάτευση.

Διπλωμάτες που γνωρίζουν το θέμα, δήλωσαν ότι οι σύμμαχοι αμφέβαλαν ότι θα ήταν σε θέση να δημοσιεύσουν οποιαδήποτε δήλωση μετά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G-7 στο Μόναχο για τη διάσκεψη ασφαλείας το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο προσχέδιο της κοινής ανακοίνωσης, οι σύμμαχοι θα παραμείνουν προσηλωμένοι στην εκπαίδευση του ουκρανικού προσωπικού ασφαλείας και στον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της. Θα επιδιώξουν να αντιμετωπίσουν την καταστρατήγηση των κυρώσεων από τη Ρωσία μέσω της χρήσης και της απόκτησης τεχνολογίας διπλής χρήσης και του σκιώδους στόλου των δεξαμενόπλοιων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.