Δεν μοιάζει 63: Η εμφάνιση της Ντέμι Μουρ που έκλεψε την παράσταση και το Fashion Icon Award

Η Ντέμι Μουρ εμφανίστηκε με ασημένιο στράπλες μίνι φόρεμα κατά την παραλαβή του Fashion Icon Award από το WWD. Η 63χρονη ηθοποιός φωτογραφήθηκε για το περιοδικό με ένα εφαρμοστό φόρεμα διακοσμημένο με πούλιες, το οποίο συνδύασε με μαύρο διαφανές καλσόν και ασημένια σκουλαρίκια.

Σε δεύτερη εμφάνιση, η ηθοποιός φόρεσε μαύρο παλτό από τεχνητή γούνα και πόζαρε μαζί με το σκυλάκι της, την «Πιλάφ». Το WWD τίμησε την Ντέμι Μουρ στο πλαίσιο των WWD Style Awards, που πραγματοποιήθηκαν στο Λος Άντζελες.

Αναφερόμενη στην εξέλιξη του στιλ της, η ηθοποιός σημείωσε πως οι νεότεροι κάνουν περισσότερα πειράματα και συχνότερα λάθη... Όπως είπε, ακόμη και σήμερα προσπαθεί να είναι συνεπής στις επιλογές της, χωρίς όμως να θεωρεί δεδομένο ότι κάθε εμφάνιση θα είναι απόλυτα επιτυχημένη. Τόνισε, επίσης, ότι αποφεύγει να δίνει υπερβολική σημασία στις αντιδράσεις του κόσμου.

Μιλώντας στο «People», εξήγησε ότι όσο μεγαλώνει γίνεται πιο προσεκτική με την περιποίηση των μαλλιών της. Φροντίζει να τα ενυδατώνει σωστά και αποφεύγει την υπερβολική καταπόνηση. Όπως έχει αναφέρει, παρότι έχει δοκιμάσει πολλά διαφορετικά χτενίσματα στο παρελθόν, τα μακριά μαλλιά παραμένουν η επιλογή στην οποία επιστρέφει.

